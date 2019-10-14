Gitardan uyuşturucu çıktı

Bursa polisi 3 aydır takip ettiği şahısların evlerine eş zamanlı uyuşturucu baskını yapıp 25 kişiyi gözaltına aldı

BURSA - Bursa narkotik polisi ile Gemlik polisinin 3 aylık çalışması neticesinde bu sabah şafak vaktinde yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların gitar içinde sakladıkları uyuşturucu polisin gözünden kaçmadı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 ayı kapsayan ortak çalışmaları neticesinde bu sabah şafak vakti bin polisin katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, koçbaşıyla kırılan evlerde hem narkotik köpekleri hem de narkotik polisi detaylı aramalar yaptı.

Yapılana aramalarda 50 gram metamfetamin, 13 ecstasy tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bonzai ve esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve 185 adet fişek ele geçirildi. Bir evde şüpheli şahsın gitarın içine koyarak saklamaya çalıştığı uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı.

Operasyonlarda 25 kişi gözaltına alınırken şahısların işlemleri devam ediyor.