Elektrikli scooter sürerken yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybeden müzisyenle ilgili yürek yakan detay! Kanseri yendikten sonra atama bekliyormuş - Son Dakika
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Elektrikli scooter sürerken yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybeden müzisyenle ilgili yürek yakan detay! Kanseri yendikten sonra atama bekliyormuş

11.10.2022 11:24

Adana'da dün elektrikli scooter kullandığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden amatör müzisyen Ersin Lastikçi'nin kanseri yendikten sonra beden eğitimi öğretmenliği için atama beklediği detayı ortaya çıktı.

Dün Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda bir otomobil, Ersin Lastikçi'nin kullandığı elektrikli scootera arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lastikçi'nin öldüğünü tespit etti.

GERİYE GİTARI KALDI

Bu arada Lastikçi'nin kazadan önce sırtında asılı olan gitarı bu kez cesedinin üzerine kondu. Bu durumu gören yoldan geçen vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. Polislerin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazada hayatını kaybeden müzisyenin kanseri yendiği ve öğretmenlik için atama beklediği ortaya çıktı

"KANSERİ YENDİ"

Lastikçi'nin eniştesi beden eğitim öğretmeni Ersin Aydınalp, kayınının 2 yıl önce yakalandığı lenf kanserini çok büyük mücadeleyle yendiğini belirterek, "Kayınım benim gibi beden eğitim öğretmeni ancak atanamadı. Kansere yakalandı yendi. Bu nedenle özür grubundan atama bekliyordu. Ayrıca amatör olarak müzisyenlik yapıyor. Dün de yine sanırım arkadaşlarıyla müzik yapmaya giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti" dedi.

"BİLİNÇLENMEMİZ LAZIM"

Aydınalp, sürücü öğretmenliği de yaptığını belirterek, elektrikli scooter konusunda hem sürücülere hem de yetkililere seslenerek, "Daha bir yıl olmadı komşum scooter kullanırken öldü. Bugün ise kayınım öldü. Buna mutlaka bir çözüm bulunmalı. Hem diğer araç sürücüleri hem de scooter kullanıcıları daha duyarlı olmalılar. Bu konuda bilinçlenmemiz lazım" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Scooter, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli scooter sürerken yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybeden müzisyenle ilgili yürek yakan detay! Kanseri yendikten sonra atama bekliyormuş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrikli scooter sürerken yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybeden müzisyenle ilgili yürek yakan detay! Kanseri yendikten sonra atama bekliyormuş - Son Dakika
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