"Gitme Ey Yolcu" Balıkesir'de sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Gitme Ey Yolcu' Balıkesir'de sahnelendi - Son Dakika

"Gitme Ey Yolcu" Balıkesir'de sahnelendi

29 dakika önce

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlere yer verdiği tek kişilik oyunu "Gitme Ey Yolcu", Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sahnelendi.

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlere yer verdiği tek kişilik oyunu "Gitme Ey Yolcu", Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sahnelendi.

Milli şairin Balıkesir'e gelişinin 100. yıl dönümü kapsamında Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi Konferans Salonunda sahnelenen oyun, ilçe halkı tarafından yoğun ilgi gördü.

Zaman zaman duygu dolu anlar yaşayan sanatseverler, oyunun sonunda Ahmet Yenilmez'i ayakta alkışladı.

Programın ardından konuşan Yenilmez, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve eserleriyle ilgili her yıl yeni bir oyun sahneye koyduklarını söyledi.

"Safahat", "Korkma" ve "Gitme Ey Yolcu" oyunlarının seyirciyle buluştuğunu anımsatan Yenilmez, "Ben buradan milletimize seslenmek istiyorum. Akif'in Zağnos Paşa Camisi'nde yaptığı o konuşmanın metnini okusunlar. Sonra şöyle yatağa uzanıp bugünü düşünsünler. Sanki bugün yaşayacaklarımızı bilmiş de reçetesini 100 yıl öncesinden yazmış." diye konuştu.

Etkinlikte, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Yenilmez'e Yağcıbedir halısı takdim etti.


Bu arada, aynı merkezde Mehmet Akif Ersoy'un resimlerinin yer aldığı serginin de açılışı gerçekleştirildi.

Ahmet Yenilmez, Balıkesir, Sındırgı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:32 Kaynak: AA
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