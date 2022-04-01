Gittiği pazarda felaketi yaşadı, çatıdan uçan parça kadını yaraladı - Son Dakika
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Gittiği pazarda felaketi yaşadı, çatıdan uçan parça kadını yaraladı

01.04.2022 15:33
Gittiği pazarda felaketi yaşadı, çatıdan uçan parça kadını yaraladı

Edirne'de şiddetli fırtına nedeniyle çatıdan uçan parça pazar alışverişi yapan kadının üzerine düştü.

Edirne'de şiddetli fırtına nedeniyle çatıdan uçan parça pazar alışverişi yapan kadının üzerine düştü.

Edirne'de şiddetli fırtına etkisini artırarak devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle Ulus Pazarı'nın girişinde bulunan çatıdan bir parça alışverişi yapan kadının başına düştü. Kadının yaralandığını gören vatandaşlar durumu polis ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle pazaryerinde ağaçlar da devrildi. - EDİRNE

Gittiği pazarda felaketi yaşadı, çatıdan uçan parça kadını yaraladı
Gittiği pazarda felaketi yaşadı, çatıdan uçan parça kadını yaraladı

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Edirne'yi fırtınadan sonra çamur yağışı vurdu Edirne'yi fırtınadan sonra çamur yağışı vurdu Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı

Ambulans, Fırtına, Edirne, Ulus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gittiği pazarda felaketi yaşadı, çatıdan uçan parça kadını yaraladı - Son Dakika


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