GittiGidiyor 20'nci yaşını kutluyor

GittiGidiyor, 20'nci yaşına yeni reklam kampanyası ve yeni logosuyla giriyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, yeni yaşını "Keşfetmeye Bak" sloganıyla duyurduğu reklam kampanyası ve yenilenen logosuyla kutlayan şirket, değişen ihtiyaçlara göre gelişen bir kullanıcı deneyimi sunmaya odaklanıyor.

Verilen bilgiye göre, sadeleşen tasarımıyla dikkati çeken yeni logo, teknoloji ile alışverişin buluştuğu yeniliklerle dolu bir platformu işaret ediyor.

Dijitalleşen dünyayla birlikte tasarımların da sadeleştiği günümüze uygun olarak tasarlanan yeni logoda, eski amblemden gelen renk mirasının tipografideki noktalara taşınmasıyla daha modern ve eğlenceli bir kimlik sunuluyor.

Ayrıca, GittiGidiyor için özel olarak tasarlanan font, teknoloji ve alışveriş arasında kurulan köprüyü sembolleştiriyor

50 farklı kategoride 22 milyon ürüne ev sahipliği yapan GittiGidiyor, kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre ürün çeşitliliğini artırmaya devam ederken, yeni yaşında tüm kullanıcılara, kendi ilgi alanı ve zevkine uygun yenilikleri keşfedebileceği bir platform sunuyor.

GittiGidiyor, "Keşfetmeye Bak" sloganıyla öne çıkan yeni reklam kampanyasında ise kullanıcılara yenilikçi, dinamik ve merak uyandıran bir dünya sunarak herkesi bu dünyayı keşfetmeye davet ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor CMO'su Feyza Dereli Fedar, Türkiye'nin ilk online pazaryeri olarak 20 yıldır e-ticaret sektörüne öncülük ederken aynı zamanda kullanıcılarına en iyi alışveriş deneyimini yaşatmak için çalıştıklarını aktardı.

Bu yıl GittiGidiyor'un 20. yaşını kutlamaktan ötürü büyük heyecan içinde olduklarını belirten Fedar, şunları kaydetti:

"GittiGidiyor olarak 20 yıldır ülkemizde e-ticaret sektörünün gelişimine destek olmak için çalışırken, kurulduğumuz 2001 yılından bu yana, kullanıcılarımızın online alışveriş deneyimlerinin her zaman daha iyi olmasını hedefledik. Kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi sunarken, değişen koşullara ve tüketici beklentilerine göre kendimizi sürekli güncellemeye özen gösterdik.

Genç ve dinamik bir kurum kültürüne sahip GittiGidiyor olarak 20'nci yılımızı da aynı dinamizmle kutluyoruz. Yenilen logomuz ve 'Keşfetmeye Bak' sloganımızla kullanıcılarımızın keşif ve merak duygusuna dokunurken, onlara her gün yeni deneyimler ve ürünler keşfedecekleri bir dünya sunmayı hedefliyoruz. GittiGidiyor'un yenilenen yüzüyle, tüm kullanıcılarımızı platformumuzu keşfetmeye davet ediyoruz."