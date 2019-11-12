Son Dakika Haberleri: GittiGidiyor'a Felis'ten 3 ödül
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GittiGidiyor'a Felis'ten 3 ödül

7 saat önce

GittiGidiyor, pazarlama alanında geliştirdiği projelerle ödül kazanmaya devam ediyor.

GittiGidiyor'a Felis'ten 3 ödül, System.String[]

GittiGidiyor, pazarlama alanında geliştirdiği projelerle ödül kazanmaya devam ediyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yalnızca e-ticaret uygulamalarıyla değil, reklam ve pazarlama sektöründe etkili pazarlama stratejileri ve projeleriyle de öne çıkıyor.

GittiGidiyor, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Felis Ödülleri'nde "Kuşak Sonu Hack" projesiyle "Medya Bölümü E-Ticaret Kategorisinde Felis Ödülü" ile "Televizyon Kullanımında Başarı Ödülü" ve "Yok Yok" reklam filmiyle "Film Bölümü E-Ticaret Kategorisi Başarı Ödülü"nün sahibi oldu.

"Ezber bozan bir strateji izledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, televizyon kanallarında ezber bozan bir reklam kampanyası oluşturma hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "Toplamda 16 milyon 500 bin kişiye ulaştığımız etkili reklam filmimizle Felis Ödülleri'ni kazanmaktan dolayı çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Medya bölümü e-ticaret kategorisinde "Felis Ödülü" ile farklı ürün gruplarını ya da bir ürün grubunu tek çatı altında satan e-ticaret sitelerinin iletişimi için uygulanmış medya fikirleri arasında birinci gelen projenin ödüllendirildiğini aktaran Fedar, şunları kaydetti:

"Başarılı oyuncu Çağlar Çorumlu'nun yer aldığı reklam filmimizde, şirketimizin kullanıcılarımıza sunduğu ürün çeşitliliğini 'GittiGidiyor'da Yok Yok' sloganıyla aktardık. Bunu yaparken, televizyon kanallarının reklam arasında dikkat çeken ve ezber bozan bir strateji izledik. Kampanya dönemimizde reklam araları, bizim reklam filmimizle başlayıp yine bizim reklam filmimizle bitti. Bu stratejiyle izleyicilerin tüm reklam arası süreci boyunca seyrettiği tüm ürünleri GittiGidiyor'dan satın alabileceklerinin altını çizdik. 'Kuşak Sonu Hack' projemizle 'Medya Bölümü E-Ticaret Kategorisinde Felis Ödülü' ile 'Televizyon Kullanımında Başarı Ödülü'nü, toplamda 16 milyon 500 bin kişiye ulaştığımız etkili reklam filmimizle ise 'Film Bölümü E-Ticaret Kategorisinde Başarı Ödülü'nü kazanmaktan dolayı çok mutluyuz."

TV, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:32 Kaynak: AA
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