Üye Girişi
GittiGidiyor'a Kristal Elma'dan iki ödül - Son Dakika

GittiGidiyor'a Kristal Elma'dan iki ödül

24.12.2021 12:26
GittiGidiyor'a Kristal Elma'dan iki ödül

GittiGidiyor, Türkiye'nin önde gelen yaratıcılık ve pazarlama etkinliği Kristal Elma'da, tasarım ana kategorisinde 1 kristal ve 1 bronz ödülün sahibi oldu.

GittiGidiyor, Türkiye'nin önde gelen yaratıcılık ve pazarlama etkinliği Kristal Elma'da, tasarım ana kategorisinde 1 kristal ve 1 bronz ödülün sahibi oldu.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, yaratıcı ve dikkati çeken çalışmalarıyla ödüller almaya devam ediyor. Bu sene 20'nci yılını kutlayan GittiGidiyor, yenilenen logosu ve 2021'i karşılayan reklam filmiyle Kristal Elma'dan tasarım ana kategorisi altında iki ödül birden kazandı.

"Hoş Geldin 2021" filmiyle tasarımda metin kullanımı kategorisinde 1 kristal ödüle layık görülen şirket, "GittiGidiyor Logo Tasarımı" ile güncellenen marka kimliği alanında 1 bronz ödülün sahibi oldu.

GittiGidiyor'un reklam ajansı Tribal Worldwide İstanbul tarafından hazırlanan, yeni yılın karşılandığı "Hoş Geldin 2021" filminde salgınla birlikte evlerde kalınan dönemde görülen pijamalı toplantılar, evde yapılan ekmekler, online bayramlaşmalar gibi aktiviteler eğlenceli bir dille anlatılıyor.

GittiGidiyor'un 20'nci yılında yenilenen logosu ise global trendlere uygun ve daha sade bir tasarım olmasıyla öne çıkıyor. Logo ayrıca teknolojinin ve alışverişin buluştuğu GittiGidiyor'da kullanıcılara daha dinamik, keşfedecek yeniliklerin de olduğu bir alışveriş deneyimi yaratmayı ifade ediyor. GittiGidiyor için özel olarak tasarlanan font ise teknoloji ve alışveriş arasında kurulan köprüyü sembolleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, sene boyunca yaptıkları yaratıcı çalışmaların Kristal Elma tarafından ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Fedar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk online pazaryeri olarak, 20'nci yaşımızı kutladığımız 2021'de 'Keşfetmeye Bak' sloganımızla kullanıcılarımıza yepyeni deneyimler ve ürünlerle keşfedecekleri bir platform sunduk. Bunu yaparken yaratıcı çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Yenilenen logomuz, bu anlayışın bir göstergesi olarak hem en iyi online alışveriş deneyimini yaşatma amacımızı hem de genç ve dinamik kurum kültürümüzü yansıtıyor. 2021'e girerken hazırladığımız reklam filmimiz ise salgının hayatımıza getirdiği değişiklikleri keyifli bir dille anlatıyor. Bu iki yaratıcı ve başarılı çalışmamızda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederim."

YORUMLAR
500

Kristal Elma, alışveriş, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GittiGidiyor'a Kristal Elma'dan iki ödül - Son Dakika


1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler açıklandı Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler açıklandı         
10:10
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı         
15:02

Son Dakika Haberleri
12:12 "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz
12:11 Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
11:45 Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
11:24 Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak
11:22 Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok
11:21 Son Dakika: Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur alış seviyelerini paylaştı: Dolar 11,67, euro 13,22
11:19 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den ilk fotoğraf! Hayati tehlikesi devam ediyor, duyma kaybı yaşayabilir
11:19 Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 12:41:42. #1.12#
SON DAKİKA: GittiGidiyor'a Kristal Elma'dan iki ödül - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement