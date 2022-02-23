GittiGidiyor'a MarTech Awards'tan "En İyi Pazarlama Otomasyonu Teknolojisi" ödülü - Son Dakika
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GittiGidiyor'a MarTech Awards'tan "En İyi Pazarlama Otomasyonu Teknolojisi" ödülü

23.02.2022 14:57
GittiGidiyor'a MarTech Awards'tan "En İyi Pazarlama Otomasyonu Teknolojisi" ödülü

GittiGidiyor, "Akıllı Pazarlama Otomasyon Projesi" ile MarTech Awards'ta "En İyi Pazarlama Otomasyonu Teknolojisi" ödülünün sahibi oldu.

GittiGidiyor, "Akıllı Pazarlama Otomasyon Projesi" ile MarTech Awards'ta "En İyi Pazarlama Otomasyonu Teknolojisi" ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen ve 5 ana kategori altında 60 alt kategoriden oluşan MarTech Awards'ta "Akıllı Pazarlama Otomasyon Projesi" ile "En İyi Pazarlama Otomasyonu Teknolojisi" ödülünü kazandı.

GittiGidiyor'un "Akıllı Pazarlama Otomasyon Projesi", kullanıcıların site üzerindeki alışveriş, ziyaret, sepet, favoriye ekleme ve yorum yapma gibi davranış ve etkileşim verilerini detaylı analiz ederek gerçek zamanlı iletişim yapılabilmesine olanak sağlıyor. Bu sayede kullanıcılara ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda bir alışveriş deneyimi sunulurken, iş süreçlerinde de verimlilik artıyor.

"Kullanıcılarımıza kişiye özel bir alışveriş deneyimi yaşatıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Feyza Dereli Fedar, geliştirdikleri uygulamalarla alışveriş deneyimini sürekli daha iyi hale getirmek için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"GittiGidiyor'da yaptığımız her işte kullanıcılarımızı işimizin merkezinde tutuyor ve onlarla olan bağımızı daha da güçlendirmeye odaklanıyoruz. Akıllı Pazarlama Otomasyon projesiyle de kişiye özel bir alışveriş deneyimi sunuyor, alışveriş süreçlerinde kolaylık sağlıyoruz. Yenilikçi kampanyalar tasarlamamızı destekleyen ve esnek yapısıyla gelişime açık olan projemizle bu ödülü almaya hak kazandığımız çok mutluyuz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kullanıcı dostu uygulamalarımızı geliştirmeye ve bu doğrultuda yeni teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz."

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alışveriş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GittiGidiyor'a MarTech Awards'tan 'En İyi Pazarlama Otomasyonu Teknolojisi' ödülü - Son Dakika


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SON DAKİKA: GittiGidiyor'a MarTech Awards'tan "En İyi Pazarlama Otomasyonu Teknolojisi" ödülü - Son Dakika
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