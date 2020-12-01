GittiGidiyor'a PERYÖN'den "İnsana Değerde Liderlik" ödülü - Son Dakika

GittiGidiyor, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) İnsana Değer Ödülleri'nde "İnsana Değerde Liderlik" büyük ödülünün sahibi oldu.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, PERYÖN tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen İnsana Değer Ödülleri sahiplerini buldu. E-ticaret sitesi GittiGidiyor, "İnsana Değerde Liderlik" kategorisinde büyük ödülü kazandı.

Şirket, başarılı İnsan Kaynakları (İK) stratejisi, diğer kurumlara örnek teşkil edecek çalışmaları, İK ve yetenek yönetiminin farklı alanlarda hayata geçirilen yaratıcı ve öncü uygulamalarıyla bu ödüle layık görüldü.

"Mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Çalışan Deneyimi Direktörü Murat Yüksel, GittiGidiyor olarak kendilerini öncelikle insana değer veren bir işyeri, herkesin çalışmak isteyeceği bir marka, huzurlu ve eşit koşullarda çalışılacak bir şirket olarak konumlandıklarını belirterek, tüm adımlarını bu hedef doğrultusunda attıklarını kaydetti.

Eşitlik, çeşitlilik, dahil etme ve güven kültürünün GittiGidiyor'un kurumsal kimliğinin temelini oluşturduğunu ifade eden Yüksel, şunları aktardı:

"Kurum olarak yalnız çalışma ortamımızda değil, hayatın her alanında insana değer veren bir yaklaşımı benimsiyoruz. Şirket içindeki Çalışan Meclisi ile çalışanlarımızın fikirlerini dinliyor, gönüllü çalışanlarımızın kurduğu çalışan gruplarımızla toplum için sosyal fayda yaratıyoruz. Bununla birlikte oluşturduğumuz Ebeveyn Manifestosu, Aile İçi Şiddet Politikası'yla da çalışanlarımızın yanında olduğunu beyan ediyoruz. Pandemiyle birlikte ise çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını ön plana alan uygulamaları devreye soktuk."

Yüksel, çalışanlara her zaman mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sunmayı amaçladıklarını anlatarak, "Kurum kültürümüz çerçevesindeki uygulamalarımızın 'İnsana Değerde Liderlik' ödülüyle taçlandırılmasından dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de çalışanlarımızın yanında olmayı ve onların deneyimini pozitif yönde geliştirmeyi ilke edinen anlayışımızı korumayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.