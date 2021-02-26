GittiGidiyor'da 75 liraya varan chip-para fırsatı

E-ticaret platformu GittiGidiyor, Akbank iş birliği ile gerçekleştirdiği kampanyada 1 Mart-15 Mart tarihleri arasında geçerli olmak üzere 75 liraya varan chip-para fırsatı sunuyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, Platform, sunduğu fırsatlarla kullanıcılarının yanında olmaya devam ediyor.

Buna göre, Platform kullanıcıları, 1-15 Mart tarihleri arasında Axess kartlarla yaptıkları 500-999,99 lira arasındaki tek seferlik alışverişte 50 lira, 1000 lira ve üzeri alışverişte ise 75 lira chip-para kazanma fırsatı elde edecek.

Kampanyadan Axess, Wings, Free, Neo, Akbank ticari kartlar ile bu kartlara bağlı ek kart ve sanal kart sahipleri yararlanabilecek. Kampanyaya katılmak için ilk harcamadan önce "GİTTİGİDİYOR" yazıp 4566'ya SMS gönderilmesi veya Axess Mobil üzerinden "Hemen katıl" butonuna tıklanması yeterli olacak.