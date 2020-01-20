GittiGidiyor'da 75 TL'ye varan chip-para fırsatı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi GittiGidiyor'da 75 TL'ye varan chip-para fırsatı - Son Dakika Ekonomi

GittiGidiyor'da 75 TL'ye varan chip-para fırsatı

6 saat önce

GittiGidiyor, Akbank iş birliği ile 31 Ocak tarihine kadar geçerli olan kampanyada 75 TL'ye varan chip-para fırsatı kullanıcıları bekliyor.

GittiGidiyor'da 75 TL'ye varan chip-para fırsatı, System.String[]

GittiGidiyor, Akbank iş birliği ile 31 Ocak tarihine kadar geçerli olan kampanyada 75 TL'ye varan chip-para fırsatı kullanıcıları bekliyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, şirket kullanıcılarını yeni fırsatlarla buluşturmaya devam ediyor.

16 - 31 Ocak'ta Axess kartlarla yapılan 500 - 999,99 TL arasındaki tek seferlik alışverişte 50 TL, 1000 TL ve üzeri alışverişte ise 75 TL chip-para kazanma fırsatı GittiGidiyor kullanıcılarını bekliyor.

Kampanyadan Axess, Axess Business, Wings, Wings Business, Free, Neo ve de Akbank sanal kart sahipleri yararlanabiliyor.

Kampanyaya katılmak için harcamadan önce GİTTİGİDİYOR yazıp 4566'ya SMS gönderilmesi veya Axess Mobil üzerinden Hemen katıl butonuna tıklanması gerekiyor.

Akbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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