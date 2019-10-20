Son Dakika Haberleri: GittiGidiyor'da binlerce üründe yüzde 75'e varan indirim
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GittiGidiyor'da binlerce üründe yüzde 75'e varan indirim

27 dakika önce

GittiGidiyor, kullanıcılarını avantajlı kampanyalarla buluşturmayı sürdürüyor.

GittiGidiyor'da binlerce üründe yüzde 75'e varan indirim, System.String[]

GittiGidiyor, kullanıcılarını avantajlı kampanyalarla buluşturmayı sürdürüyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, "Gerçek İndirim Günleri" kampanyasının ikincisini 21-23 Ekim'de düzenleyen platform, kullanıcılarına yüzde 75'e varan indirim fırsatı sunacak.

Cep telefonu ve aksesuar, bilgisayar & tablet, televizyon & ses görüntü & oyun konsolu, beyaz eşya & ısıtma ve soğutma, elektrikli ev ve mutfak aletleri, yapı market ve ev dekorasyonu, otomobil & motosiklet ve aksesuarları, süpermarket & evcil hayvan ürünleri, anne & bebek ve oyuncak, spor outdoor, saat, kozmetik & kişisel bakım ile giyim ve aksesuar kategorilerinde tüm ürünlerde geçerli olan indirime ek olarak sepette yüzde 15'e varan indirim de kullanıcıları bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli, eylül ayında ilkini gerçekleştirdikleri "Gerçek İndirim Günleri"nin kullanıcıları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını belirterek, "Sunduğumuz pek çok kampanyayla kullanıcılarımızın ihtiyaç duydukları tüm ürünlere avantajlı fiyatlarla sahip olmaları için çalışıyoruz. Kullanıcılarımızın kampanyalarımıza gösterdikleri yoğun ilgi, bizi bu anlamda son derece mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde de kullanıcılarımızın beklentilerini göz önünde bulundurup yeni kampanyalar sunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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