Son Dakika Haberleri: GittiGidiyor'da "Gerçek İndirim Günleri" başladı
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GittiGidiyor'da "Gerçek İndirim Günleri" başladı

1 saat önce

GittiGidiyor, kullanıcılarına binlerce üründe yüzde 70'e varan indirim imkanı sağlıyor.

GittiGidiyor'da

GittiGidiyor, kullanıcılarına binlerce üründe yüzde 70'e varan indirim imkanı sağlıyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, "Gerçek İndirim Günleri" kampanyası kapsamında 16-18 Eylül tarihleri arasında beyaz eşyadan anne-bebeğe, süpermarketten ev dekorasyona kadar seçili kategorilerdeki tüm ürünlerde yüzde 70'e varan indirim kullanıcılara sunuluyor.

Platform kullanıcılarına ayrıca seçili kategorilerde sepette yüzde 10'a varan indirim fırsatı da bulunuyor.

Süpermarket, yapı market, evcil hayvan ürünleri, kozmetik, ev, dekorasyon, ofis, saat, anne bebek, giyim, aksesuar, spor, outdoor, televizyon, bilgisayar, tablet, beyaz eşya, küçük ev aletleri, cep telefonu, oto lastik, oto ses ve görüntü sistemler kategorilerinde tüm ürünlerde geçerli olan indirime ek olarak sepette yüzde 10'a varan indirim de kullanıcıları bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, sadece seçili ürünlerde değil, 10 farklı kategorideki tüm ürünlerde indirim fırsatı sunarak, kullanıcılarına kampanyalarının adında olduğu gibi "gerçek indirimler" sunduklarını belirtti.

Fedar, "Her ay belirli dönemlerde kullanıcılarımızı avantajlı fiyat ve indirimlerle buluşturmayı önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeni kampanyalarla kullanıcılarımıza internetten alışverişin avantajlarını sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eylül, Anne, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:28 Kaynak: AA
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