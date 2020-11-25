GittiGidiyor'da "Süper Cuma" kampanyası yarın başlıyor - Son Dakika

GittiGidiyor'da "Süper Cuma" kampanyası yarın başlıyor

25.11.2020 13:47
GittiGidiyor'da

GittiGidiyor'un geleneksel Süper Cuma kampanyası, yarın saat 12.00'de başlıyor.

GittiGidiyor'un geleneksel Süper Cuma kampanyası, yarın saat 12.00'de başlıyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, 50 kategoride 22 milyon ürüne ev sahipliği yapan e-ticaret platformunun "Süper Cuma" kampanyasında avantajlı fiyatlar tüketici ile buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, geleneksel hale getirdikleri Süper Cuma avantajlarını bu sene de kullanıcılarıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Heyecanla beklenen Süper Cuma kampanyamızı, Black Friday'in çıkış noktasına sadık kalarak sadece 36 saatliğine gerçekleştiriyoruz. Pandemiyle birlikte değişen tüketici alışkanlıklarıyla beraber, ihtiyaçların bu dönemde ağırlıklı olarak e-ticaret kanalıyla karşılanacağını öngörüyoruz. Bu özel kampanya döneminde, GittiGidiyor üzerinden yapılacak alışverişlerde geçtiğimiz senenin kampanyasına kıyasla 2 kat artış olmasını bekliyoruz."???????

Fiyat avantajlarının sunulduğu Süper Cuma kampanyası, yarın saat 12.00'de başlayıp, 27 Kasım Cuma günü saat 23.59'a kadar sürecek.

Kampanya kapsamında tüketiciye, cep telefonu kategorisinden bilgisayar ve tablete, ev dekorasyondan giyim ve aksesuara, evcil hayvan ürünlerinden süpermarkete kadar onlarca farklı kategoride milyonlarca ürün, sepette sağlanan büyük fiyat avantajlarıyla sunulacak.

Ayrıca, GittiGidiyor mobil uygulamasına özel sürpriz fırsatlar da kullanıcıları bekliyor.

Black Friday, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GittiGidiyor'da 'Süper Cuma' kampanyası yarın başlıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Terim isyanında haklı çıktı, Kayserispor maçında oyunun 10 dakikadan fazla durduğu ortaya çıktı Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdi Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Korona aşısı geliştirmişlerdi! Putin'in aşı olup olmadığına Kremlin'den ilginç yanıt: Şu an imkansız Korona aşısı geliştirmişlerdi! Putin'in aşı olup olmadığına Kremlin'den ilginç yanıt: Şu an imkansız         
13:53
Kızılay'dan 'askıda pizza' kampanyası Kızılay'dan 'askıda pizza' kampanyası         
13:39
Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu         
13:15
Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan vefat eden kadın, karnındaki bebeği de üzüntüden kaybetti Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan vefat eden kadın, karnındaki bebeği de üzüntüden kaybetti         
12:56
Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz         
12:46
HDP'li Hasan Özgüneş'in HDP'li Hasan Özgüneş'in "Mustafa Kemal, Kürdistan'a geldi" sözleri Meclis'i karıştırdı         
12:04
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel, anavatanında tam not aldı KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel, anavatanında tam not aldı         
10:54
Boşanmak istedi diye çocuklarının gözü önünde karısının boğazı kesti: Daha öldüremedim, nereye? Boşanmak istedi diye çocuklarının gözü önünde karısının boğazı kesti: Daha öldüremedim, nereye?         
10:51
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 14:14:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GittiGidiyor'da "Süper Cuma" kampanyası yarın başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei