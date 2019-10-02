Son Dakika Haberleri: GittiGidiyor'da Yapı Kredi World'e özel Worldpuan kampanyası
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GittiGidiyor'da Yapı Kredi World'e özel Worldpuan kampanyası

56 dakika önce

e-ticaret sitesi GittiGidiyor, Yapı Kredi iş birliğiyle gerçekleştirdiği kampanya kapsamında kullanıcılarına 75 TL'ye varan Worldpuan kazandırıyor.

GittiGidiyor'da Yapı Kredi World'e özel Worldpuan kampanyası, System.String[]

e-ticaret sitesi GittiGidiyor, Yapı Kredi iş birliğiyle gerçekleştirdiği kampanya kapsamında kullanıcılarına 75 TL'ye varan Worldpuan kazandırıyor.


GittiGidiyor açıklamasına göre, 100 bin satıcısı ve 26 milyon kayıtlı kullanıcısıyla Türkiye'nin öncü e-ticaret sitelerinden olan GittiGidiyor, kullanıcılarına avantajlı kampanyalar sunmaya devam ediyor. Yapı Kredi ile iş birliği yapan platform, kullanıcılarına alışveriş yaparken kazanma fırsatı tanıyor.

Buna göre, Worldcard sahipleri 15 Ekim'e kadar sürecek kampanya kapsamında GittiGidiyor'dan tek seferde yapacakları 500 TL ila 999 TL arasındaki peşin ve taksitli alışverişlerde 25 TL Worldpuan, tek seferde yapacakları bin TL ve üzeri peşin ve taksitli alışverişlerde ise 50 TL Worldpuan kazanıyor.

Kampanyaya World Mobil uygulamasından katılanlar, tek seferde yapacakları 500 TL ila 999,99 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerde 25 TL'ye ek olarak 25 TL Worldpuan elde ediyor. Kullanıcılar tek seferde yapacakları bin TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerde ise 50 TL'ye ek olarak 25 TL ile toplamda 75 TL Worldpuan kazanma şansını yakalıyor.

Kampanyadan Yapı Kredi kredi kartı ve banka kartı sahiplerinin yanı sıra Albaraka ve Vakıfbank Worldcard sahipleri de yararlanabiliyor.

Yapı Kredi Bankası, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:00 Kaynak: AA
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