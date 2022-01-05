GittiGidiyor'dan 100 TL'ye varan Bankkart lira kazanma fırsatı - Son Dakika

??????? GittiGidiyor ile Ziraat Bankası arasında yapılan iş birliği kapsamında 100 TL'ye varan Bankkart lira kazanma şansı GittiGidiyor kullanıcılarını bekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, kullanıcılarına avantajlı kampanyalar sunmaya devam ediyor.

GittiGidiyor'un Ziraat Bankası ile yaptığı iş birliği sayesinde kullanıcılar, 15 Ocak 2022'ye kadar 100 TL'ye varan Bankkart lira kazanma fırsatı elde ediyor.

Bankkart sahipleri, kampanya dönemi içerisinde GittiGidiyor'dan tek seferde yapacakları, taksitli ya da peşin 500-999,99 TL alışverişlerinde 50 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL Bankkart lira kazanıyor.

Kullanıcılar, kampanyaya Bankkart Mobil, bankkart.com.tr ve SMS kanalları üzerinden katılım sağlayabiliyor. SMS yoluyla katılım sağlamak için Bankkart sahiplerinin, Ziraat Bankası'nda kayıtlı cep telefonundan GİTTİGİDİYOR yazıp 4757'ye ücretsiz SMS göndermeleri yeterli oluyor.