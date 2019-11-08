Son Dakika Haberleri: GittiGidiyor'dan 11 Kasım'da yüzde 75'e varan indirim
Son Dakika Ekonomi GittiGidiyor'dan 11 Kasım'da yüzde 75'e varan indirim

GittiGidiyor'dan 11 Kasım'da yüzde 75'e varan indirim

7 saat önce

GittiGidiyor, kullanıcılarını kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor.

GittiGidiyor'dan 11 Kasım'da yüzde 75'e varan indirim, System.String[]

GittiGidiyor, kullanıcılarını kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, platformun 11 Kasım sabahı saat 09.00'da başlayıp aynı gün saat 23.59'a kadar devam edecek "Kazananlar Günü" kampanyası kapsamında beyaz eşyadan anne bebeğe, cep telefonundan süpermarkete 17 farklı kategoride yüzde 75'e varan indirimler Kazananlar Kulübü üyelerini bekliyor.

GittiGidiyor'un sadakat programı Kazananlar Kulübü'ne üye olmayanlar da Kazananlar Günü özelinde 24.90 TL karşılığında indirimlerden faydalanabiliyor.

Kampanyada sepette ise yüzde 15'e varan indirim fırsatı kullanıcılara sunuluyor.

Anne, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:46 Kaynak: AA
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