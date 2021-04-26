GittiGidiyor'dan 75 TL'ye varan chip-para fırsatı

GittiGidiyor, kullanıcılarını yeni fırsatlarla buluşturmaya devam ediyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs'a kadar sürecek kampanyada Axess ve Wings kartlarla yapılan 500-999,99 TL arasındaki tek seferlik alışverişte 50 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişte ise 75 TL chip-para kazanma fırsatı GittiGidiyor kullanıcılarını bekliyor.

Kampanyadan Axess, Wings, Free, Akbank Kart ya da Neo, Akbank ticari kart sahipleri ve bu kartlara bağlı ek kart ve sanal kart sahipleri yararlanabiliyor.

Katılım için ilk harcamadan önce Axess Mobil üzerinden "Hemen katıl" butonuna tıklamak veya "GİTTİGİDİYOR" yazıp 4566'ya SMS gönderilmesi yeterli oluyor.