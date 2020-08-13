GittiGidiyor'dan "Bir İyilik Olsun" projesi - Son Dakika

GittiGidiyor'dan "Bir İyilik Olsun" projesi

GittiGidiyor, sosyal fayda oluşturmak amacıyla "Bir İyilik Olsun" projesini hayata geçirdi.

GittiGidiyor'dan

GittiGidiyor, sosyal fayda oluşturmak amacıyla "Bir İyilik Olsun" projesini hayata geçirdi.

Şirket açıklamasına göre, Açık Açık Platformu ile iş birliği sonucu "Bir İyilik Olsun" projesini gerçekleştiren GittiGidiyor, 11 sivil toplum kuruluşunu (STK) bir araya getirdi. STK mağazalarını tek çatı altında toplayan platform, kar amacı gütmeden ürünlerin daha fazla insana ulaşmasını sağlayarak kuruluşlara destek olmayı amaçlıyor.

"Sepetinizde Bir İyilik Olsun" sloganıyla yola çıkan GittiGidiyor, bu yolla STK ürünlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde kullanıcılara ulaştıracak.

Türkiye'de bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıflarla bir araya getirmek amacıyla kurulmuş Açık Açık Platformu'nda bulunan 11 STK, "Bir İyilik Olsun" sayfasında ürünlerini satışa sunuyor. Kar amacı gütmeden internet sitesinde ve mobil uygulamada ürünlere yer veren GittiGidiyor, gelecek dönemde yeni STK'ları da "Bir İyilik Olsun" ekosistemine dahil etmeye devam edecek.

"Bir İyilik Olsun" sayfasında Bir Dilek Tut Derneği (Make a Wish), Gülmek İyileştirir Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Temel İhtiyaç Derneği, Tohum Otizm Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı ve Yeşilay yaklaşık 250 ürünü GittiGidiyor üzerinden tüm Türkiye'ye sunuyor.

"İnsanlara yararlı olabilmek için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, iyiliğin insanları birbirine yakınlaştıran görünmez bir bağ oluşturduğuna inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sivil toplum kuruluşlarıyla el ele vererek toplumsal konularda sorumluluk almayı önemsiyoruz. GittiGidiyor'da topluma fayda sağlayacak yeni projeler geliştirip insanlara, hayvanlara ve doğaya yararlı olabilmek için çalışıyoruz. Bu motivasyonla Bir İyilik Olsun'u hayata geçirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Şeffaf bir oluşum olan Açık Açık ile bu projede birlikte yer alıyoruz. Bir İyilik Olsun ile GittiGidiyor olarak herhangi bir kar amacı gütmeden STK'lara gelir sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda topluma fayda sağlayan kuruluşları tek çatı altında bir araya getirmekten ötürü de gurur duyuyoruz."

Açık Açık Platformu kurucularından Itır Erhart da "GittiGidiyor ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği çok anlamlı. Şeffaf ve hesap verebilir sivil toplum kuruluşlarının ürünlerinin çok sayıda tüketiciye ulaşmasını birlikte sağlayacağız. Bu sayede tüketiciler, istedikleri ürünleri satın alırken bir yandan da sosyal sorunların çözümü için çalışan STK'ların sürdürülebilirliğine katkı sağlamış olacaklar." ifadelerini kullandı.

Açık Açık Platformu kurucularından Renay Onur ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"İçinde yaşadığımız dünyayı kaybetmeden, minimum zararla sürdürülebilir bir dünya modeline geçebilmemiz için kuruluş amacı toplumun ve çevrenin sorunlarını çözmek olan, dahası paydaşlarının karşısına şeffaflığı ve hesap verebilirliği savunarak çıkan sivil toplum kuruluşlarının ürün ve servislerine pozitif ayrımcılık yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu fırsatı Türkiye'de bize sunan ilk pazar yeri GittiGidiyor oldu. GittiGidiyor'un heyecanı ile başladığımız bu proje geleceğe ilişkin umut veriyor."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:39

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GittiGidiyor'dan 'Bir İyilik Olsun' projesi - Son Dakika Ekonomi
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