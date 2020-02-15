GittiGidiyor'dan bonus kazanma fırsatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GittiGidiyor'dan bonus kazanma fırsatı - Son Dakika

GittiGidiyor'dan bonus kazanma fırsatı

6 saat önce

e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarına birçok fırsat bulunan alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor.

GittiGidiyor'dan bonus kazanma fırsatı, System.String[]

e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarına birçok fırsat bulunan alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA iş birliği ile gerçekleştirilen ve 16-29 Şubat 2020'de geçerli olan kampanya sayesinde kullanıcılar bonus kazanma şansı elde ediyor.

Bu kapsamda GittiGidiyor'dan yapılan tek seferde, taksitli veya tek çekim 500-999,99 TL arası alışverişlerde 25 TL, 1000 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL bonus kazanma fırsatı kullanıcıları bekliyor. Kampanyaya GarantiPay ile katılan kullanıcılar ise 500-999,99 TL arası alışverişlerde 50 TL, 1000 TL ve üzeri alışverişlerde 75 TL bonus kazanabiliyor.

Kampanyaya katılım için harcamadan önce "GITTIGIDIYOR" yazıp, Garanti Bonus sahiplerinin 3340'a, Deniz Bonus sahiplerinin 3280'e, TEB Bonus sahiplerinin 4616'ya, Şeker Bonus sahiplerinin 7353'e, ING Bonus sahiplerinin 2205'e, Alternatifbank Bonus sahiplerinin 4055'e ve ICBC Turkey Bonus sahiplerinin 05327524404'e SMS göndermesi gerekiyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rekabet Kurulu, Google'a 98 milyon TL'lik ceza verdi
Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek açıkladı Drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise gönderdi 6 bin 141 TL ceza yedi Bilirkişi tek tek tespit etti! Oslo görüşmelerinin parça parça birleştirilmiş kayıtlardan oluştuğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 17:32:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GittiGidiyor'dan bonus kazanma fırsatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]