Gittigidiyor'dan İDO yolcularına özel indirim kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gittigidiyor'dan İDO yolcularına özel indirim kampanyası - Son Dakika Ekonomi

Gittigidiyor'dan İDO yolcularına özel indirim kampanyası

6 saat önce

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinden bilet alan yolcular, GittiGidiyor'dan yapacakları 20 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere 10 TL indirim imkanı yakalayacak.

Gittigidiyor'dan İDO yolcularına özel indirim kampanyası, System.String[]

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinden bilet alan yolcular, GittiGidiyor'dan yapacakları 20 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere 10 TL indirim imkanı yakalayacak.

Gittigidiyor'un açıklamasına göre, şirket, gerçekleştirdiği iş birlikleriyle kullanıcılarına fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Şirket, İDO ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında İDO seferlerinden bilet alan yolculara, GittiGidiyor'dan yapacakları 20 TL ve üzeri alışverişlerde 10 TL indirim fırsatı sunacak.


GittiGidiyor'daki üyelik hesabından indirim kodunun aktifleştirilmesiyle geçerli olacak kampanya, 1 Mart'ta sona erecek. Bunun için GittiGidiyor'da bulunan "Hesabım" sayfasındaki "Tüm promosyonlarım" bölümünü ziyaret edip "İndirim kuponunuzu & hediye çekinizi tanımlayını" tıklamak yeterli olacak.

İstanbul Deniz Otobüsleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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