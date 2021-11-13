GittiGidiyor'dan satıcılara eğitim desteği - Son Dakika

GittiGidiyor, satıcıların, KOBİ'lerin ve girişimcilerin pek çok konuda kendilerini geliştirmeleri ve işlerini e-ticaretle büyütmeleri için önemli bir rehber niteliği taşıyan GittiGidiyor Akademi'yi hayata geçirdi.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, satıcılara sunduğu desteklere bir yenisini daha ekledi. GittiGidiyor, hayata geçirdiği eğitim platformu GittiGidiyor Akademi'de işini e-ticarete taşımak isteyen ve e-ticarette büyümek isteyen tüm KOBİ'lere, girişimcilere ve satıcılara ihtiyaç duyabilecekleri içerikler sunuyor.

GittiGidiyor Akademi'de 200'den fazla eğitim videoları, yüzlerce blog yazısı ve canlı webinarlarla satıcılar, merak ettikleri tüm soruların yanıtını bulabiliyor. Platformda, yeni mağaza açmak, sipariş takibi yapmak, e-ticarette işini geliştirmek isteyenlere yönelik tavsiyeler ile satış performansını artırmak için yapılabileceklere dair pek çok konuda başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar eğitimler bulunuyor.

"İş ortaklarımızın işlerini büyütmesine katkı sunmayı önceliklerimiz arasında görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü (CCO) Bülent Elçin, GittiGidiyor Akademi'yi hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"20. yılımızı kutladığımız 2021 yılının ilk yarısı itibarıyla toplam satıcı sayımız 120 bine ulaşırken, tam anlamıyla bir pazaryeri olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi iş ortaklarımızın işlerini büyütmesine katkı sunmayı önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz GittiGidiyor Akademi ile tüm satıcıların, KOBİ'lerin ve girişimcilerin dijitalleşmelerine katkı sağlamayı ve merak ettikleri tüm sorulara yanıt vermeyi amaçlıyoruz.

Tamamen ücretsiz olan eğitim platformumuz GittiGidiyor Akademi'de mağaza açmak, ürün listelemek gibi başlangıç seviyesi eğitimlerden, ürünleri öne çıkarmak için yapılması gerekenler, satış performansını artırmak gibi ileri seviye eğitimlere ve canlı webinarlara yer veriyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz GittiGidiyor Akademi'nin tüm satıcılarımız için daha geniş kitlelere ulaşmaları ve işlerini büyütmeleri konusunda faydalı olmasını diliyoruz."