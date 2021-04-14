GittiGidiyor, Genç Dönüşüm Akademisi ile geleceğin uzmanlarını yetiştiriyor - Son Dakika

GittiGidiyor, Genç Dönüşüm Akademisi ile geleceğin uzmanlarını yetiştiriyor

14.04.2021 14:55
GittiGidiyor, Genç Dönüşüm Akademisi ile geleceğin uzmanlarını yetiştiriyor, System.String[]

GittiGidiyor, yeni mezun ve üniversite son sınıf öğrencisi gençlere Genç Dönüşüm Akademisi ile kapsamlı bir eğitim programı sunuyor.

GittiGidiyor, yeni mezun ve üniversite son sınıf öğrencisi gençlere Genç Dönüşüm Akademisi ile kapsamlı bir eğitim programı sunuyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) iş birliği ile hazırlanan programda, bilişim teknolojileri alanında geleceğin uzmanlarını yetiştirmek amaçlanıyor.

GittiGidiyor, yüzde 70'i kadın öğrencilerden oluşan Genç Dönüşüm Akademisi'nde 50'den fazla genci uzman olarak yetiştirerek istihdama kazandırmayı hedefliyor. Teknoloji, Pazarlama ve Kategori Yönetimi departmanlarında çalışan GittiGidiyor ekibinin tecrübe ve bilgilerini gençlere aktaracağı eğitim programı kapsamında, geleceğin iş alanlarını kapsayan altı farklı başlık altında eğitimler yer alıyor.

Teknik bilgilerin yanı sıra gençlere, profesyonel kariyer hayatlarında yol gösterecek ekip yönetimi, sunum teknikleri ve iletişim gibi eğitimler de verilecek. 40 saate yakın eğitim sonucunda gençler, e-ticaret alanında veri bilimi ve yapay zeka, e-ticarette içerik pazarlaması, yazılım ve iş zekası, Go ile programlama ve müşteri deneyimi gibi alanlarda geleceğin dönüşen teknolojileri ile e-ticareti harmanlamayı öğrenecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor İnsan ve Kültür Direktörü (Chief People and Culture Officer-CPCO) Murat Yüksel, gençlere yeni fırsatlar yaratmak için sorumluluk üstlendiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teknolojik alandaki gelişmeler hızla devam ederken aynı oranda nitelikli çalışan ihtiyacı da artıyor. Bu noktada GittiGidiyor olarak gençlerin kariyerlerine destek olmak ve aynı zamanda da istihdama katkı sağlamak için elimizi taşın altına koyuyoruz. Türkiye'nin öncü teknoloji şirketlerinden biri olarak bu konuda çeşitli eğitim programlarını hayata geçiyoruz. Daha önce başlattığımız GittiGidiyor Teknoloji Akademisi'nde Yazılım Mühendisliği Eğitimi ve Yapay Zeka Eğitimi olmak üzere iki özel eğitim programı tasarlayarak gençlerin eğitimlerine destek olduk.

Yeni başlattığımız Genç Dönüşüm Akademisi'nde de genç arkadaşlarımıza eğitimler vererek, onları teknoloji alanında gelecekteki kariyerlerine hazırlamayı hedefliyoruz. GittiGidiyor çalışanlarından mesleki eğitim alma şansı yakalayacak olan gençlere alternatif bir yol açarak gelişimlerine destek olurken aynı zamanda kalifiye iş gücü yaratılmasına da katkı sunacağız."

İlk eğitim programına mart ayında E-Ticaret Uzmanlığı eğitimleriyle başlayan GittiGidiyor Genç Dönüşüm Akademisi'nden mezun olanlar haziran ayında sertifika almaya hak kazanacak. Ayıca Wtech ve TİSK'in de katkılarıyla bu eğitimden mezun olan gençlere iş bulma konusunda da destek olunacak.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GittiGidiyor, Genç Dönüşüm Akademisi ile geleceğin uzmanlarını yetiştiriyor - Son Dakika Ekonomi


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