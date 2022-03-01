"GittiGidiyor Kampüs Sohbetleri" ilk canlı yayınıyla gençlerle buluştu - Son Dakika
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"GittiGidiyor Kampüs Sohbetleri" ilk canlı yayınıyla gençlerle buluştu

01.03.2022 13:07
"GittiGidiyor Kampüs Sohbetleri" ilk canlı yayınıyla gençlerle buluştu

GittiGidiyor, Kasım 2021'de hayata geçirdiği GittiGidiyor Kampüs platformu ile gençlere kariyer basamaklarında yol göstermeye devam ediyor.

GittiGidiyor, Kasım 2021'de hayata geçirdiği GittiGidiyor Kampüs platformu ile gençlere kariyer basamaklarında yol göstermeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, profesyonel hayata atılan gençlere rehberlik edecek nitelikte birbirinden farklı konuların konuşulacağı "GittiGidiyor Kampüs Sohbetleri" serisini başlatan GittiGidiyor, zengin yayın içeriğiyle dikkati çekiyor.

LinkedIn hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan GittiGidiyor Kampüs Sohbetleri serisinde her ay farklı bir konu ve konuk eşliğinde gençlere yeni perspektifler sunuluyor.

GittiGidiyor İnsan ve Kültür Direktörü (CPCO) Murat Yüksel moderatörlüğünde gerçekleşecek yayınlarda insan kaynakları alanındaki yeni gelişmeler, konukların başarı hikayeleri ve kariyer tavsiyeleri konuşulacak.

"GittiGidiyor Kampüs Sohbetleri"nin 3 Şubat'ta yapılan ilk yayınının konuğu ise Yazılım Köyü Kurucu Ortağı, Eğitmen ve Danışman Serkan Koç oldu. Serinin ilk canlı yayınında, gelişen teknolojiden e-ticaret şirketlerindeki kariyer fırsatlarına, Türkiye'de girişimcilikten beyin göçüne kadar birçok konu ele alındı.

GittiGidiyor, hayata geçirdiği platformu GittiGidiyor Kampüs ile profesyonel hayata atılacak gençlere veya yeni mezunlara rehber niteliğinde içerikler üretmeye devam ediyor. Birbirinden farklı ve bilgilendirici içerikler sunan platform, yeni başlattığı "GittiGidiyor Kampüs Sohbetleri" canlı yayın serisiyle her ay alanında uzman bir konuk eşliğinde gençlerle buluşacak.

"Hayata geçirdiğimiz projelerde gençlere yeni fırsatlar ve faydalı bilgiler sunmayı önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor İnsan ve Kültür Direktörü (CPCO) Murat Yüksel, gençlerin gelişimlerine destek olmayı oldukça önemsediklerini belirterek, "GittiGidiyor olarak benimsediğimiz 'insan odaklı' yaklaşımımızı sadece kurum içerisinde değil, bulunduğumuz her alanda yansıtıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle de gençlere yeni fırsatlar ve içerikler sunmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda oluşturduğumuz GittiGidiyor Kampüs platformuyla başta teknoloji ve e-ticaret sektörü olmak üzere, gençlere kariyer yaşamlarında faydalı olabilecek pek çok konuda bilgi vermek için çalışıyoruz. İlk yayınını gerçekleştirdiğimiz GittiGidiyor Kampüs Sohbetleri'yle de çeşitli konuları her ay farklı bir konukla değerlendiriyor, genç arkadaşlarımıza farklı perspektifler sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Murat Yüksel, Kampüs, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'GittiGidiyor Kampüs Sohbetleri' ilk canlı yayınıyla gençlerle buluştu - Son Dakika


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