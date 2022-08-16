Gittigidiyor kapanıyor mu? Sorusu, son zamanlarda pek çok kez duyduğumuz sorulardan bir tanesi haline geldi. Çoğu kişi tarafından merak edilen Gittigidiyor kapanıyor mu? Sorusunu, sizler için yanıtladık. Peki Gittigidiyor kapanıyor mu? Gittigidiyor neden kapanıyor? Gittigidiyor'un sahibi kimdir?
Dünya ticaret devlerinden ebay'in satın aldığı Gittigidiyor'un kapanacağı iddiası doğru. eBay, yaptığı yazılı açıklamada Gittigidiyor'un kapatılacağını yazılı olarak beyan etmiş bulunmakta. 2011 yılında şirketin yüzde 93'ünü alan eBay, 2016 yılında hisselerin hepsini satın almıştı.
Şirketin Gittigidiyor üzerinden yaptığı açıklama ise şu şekilde.
" eBay'in Türkiye'de süregelen rekabet dinamikleri doğrultusunda aldığı kararla, GittiGidiyor olarak faaliyetlerimizi durdurarak platformumuzu kapatacağımızı üzülerek bildiriyoruz." Şeklinde açıklamalarda bulunuldu.
GittiGidiyor.com, Serkan Borançılı, Burak Divanlıoğlu ve Tolga Kabataş tarafından 2001 yılında kuruldu. Daha sonra eBay tarafından 2016 yılında şirketin tüm hisseleri satın alındı.
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