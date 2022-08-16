Gittigidiyor kapanıyor mu? Sorusu, son zamanlarda pek çok kez duyduğumuz sorulardan bir tanesi haline geldi. Çoğu kişi tarafından merak edilen Gittigidiyor kapanıyor mu? Sorusunu, sizler için yanıtladık. Peki Gittigidiyor kapanıyor mu? Gittigidiyor neden kapanıyor? Gittigidiyor'un sahibi kimdir?

GİTTİ GİDİYOR KAPANIYOR MU?

Dünya ticaret devlerinden ebay'in satın aldığı Gittigidiyor'un kapanacağı iddiası doğru. eBay, yaptığı yazılı açıklamada Gittigidiyor'un kapatılacağını yazılı olarak beyan etmiş bulunmakta. 2011 yılında şirketin yüzde 93'ünü alan eBay, 2016 yılında hisselerin hepsini satın almıştı.

GİTTİGİDİYOR NEDEN KAPANIYOR?

Şirketin Gittigidiyor üzerinden yaptığı açıklama ise şu şekilde.

" eBay'in Türkiye'de süregelen rekabet dinamikleri doğrultusunda aldığı kararla, GittiGidiyor olarak faaliyetlerimizi durdurarak platformumuzu kapatacağımızı üzülerek bildiriyoruz." Şeklinde açıklamalarda bulunuldu.

GİTTİGİDİYOR'UN SAHİBİ KİM?

GittiGidiyor.com, Serkan Borançılı, Burak Divanlıoğlu ve Tolga Kabataş tarafından 2001 yılında kuruldu. Daha sonra eBay tarafından 2016 yılında şirketin tüm hisseleri satın alındı.