GittiGidiyor Kazananlar Kulübü üyelerine Armut'tan özel indirim - Son Dakika

GittiGidiyor Kazananlar Kulübü üyelerine Armut'tan özel indirim

15.10.2020 12:01
GittiGidiyor Kazananlar Kulübü üyelerine Armut'tan özel indirim, System.String[]

GittiGidiyor ile hizmet alanında en büyük online platformlardan Armut, Kazananlar Kulübü üyelerine özel bir kampanya başlattı.

GittiGidiyor ile hizmet alanında en büyük online platformlardan Armut, Kazananlar Kulübü üyelerine özel bir kampanya başlattı.

GittiGidiyor açıklamasına göre, gerçekleştirilen kampanya ile GittiGidiyor Kazananlar Kulübü üyeleri, Armut üzerinden alacakları ev temizliği hizmetinde 30 TL indirim fırsatı kazanıyor. 30 Kasım 2020'ye kadar geçerli olacak kampanyadan yararlanmak isteyen üyelerin, GittiGidiyor'dan alacakları tek kullanımlık indirim kodlarını kampanya linkine girerek rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Rezervasyon yaptıran ilk 50 bin kullanıcı faydalanabilecek.

GittiGidiyor'un belirli sıklıkta ve tutarda alışveriş yapan müşterilerine özel sunduğu ayrıcalıklar programı olan Kazananlar Kulübü, farklı indirim oranları ve kampanyalarla üyelerine ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunuyor.

GittiGidiyor Kazananlar Kulübü'nün ayrıcalıklarla dolu dünyasına katılanlar, kişiye özel indirimlerin yanı sıra Müşteri Hizmetleri'nden telefon ve canlı görüşme ile öncelikli hizmet alabiliyor. Son bir yılda üç ayrı sepette 500 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm GittiGidiyor üyeleri, Kazananlar Kulübü üyesi olmaya hak kazanıyor.

Türk Lirası, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GittiGidiyor Kazananlar Kulübü üyelerine Armut'tan özel indirim - Son Dakika Ekonomi

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