GittiGidiyor Marka Günleri başladı

GittiGidiyor tarafından 38 markada geçerli 300 liraya varan indirimlerin sunulduğu Marka Günleri etkinliği başladı.
GittiGidiyor'un açıklamasına göre, yarın sona erecek Marka Günleri kapsamında onlarca markada birbirinden avantajlı kampanyalar kullanıcılarla buluşuyor.
Kozmetikten kuyum sektörüne, elektronikten giyim ve ev tekstiline kadar birçok üründe çeşitli fiyat avantajlarının sunulduğu kampanya kapsamında GittiGidiyor üzerinden yapılacak alışverişlerde 38 markada 300 liraya varan indirim fırsatı yakalanacak.
Kullanıcılar; Altınbaş, Arifoğlu, Arzum, Atlas Outdoor, Atlis, Avva, Baby Turco, Besin Market, Bosch, Casio, DeFacto, Doğtaş, Eczacıbaşı Selfit, Evyap, Flormar, Happy Center, Henkel, HP, Idefix, Joker, Korayspor, Kütahya Porselen, Lav, L'Oreal, Nintendo, Oppo, Osram, P&G, Pierre-Cardin, RB, Samsung, Sleepy, Tekzen, Ultimaspor, Unilever, Taç, Xiaomi ve Ziya Ayakkabı markalarından yapacakları alışverişlerde indirim fırsatından yararlanabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:57 - Kaynak: AA
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