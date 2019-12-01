GittiGidiyor, dünyada her yıl heyecanla beklenen, markaların kullanıcılarına büyük indirimler sunduğu Black Friday'e özel hazırladığı "Süper Cuma" kampanyasıyla rekora imza attı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, yüzde 80'e varan indirimlerle kullanıcılarına kesintisiz hizmet ve gerçek indirim sunan GittiGidiyor, "Süper Cuma" kampanyasıyla bugüne kadar bir günde gerçekleştirdiği en yüksek satış rakamına ulaştı.

GittiGidiyor'da "Süper Cuma" kampanyasında günlük ziyaret sayısı 2 katına çıkarken, gerçekleşen toplam satış cuma günlerinin ortalamasıyla kıyaslandığında 7,5 kat, kişi başına ortalama harcama tutarı ise 3 kat arttı.

En çok cep telefonu ilgi gördü

28 Kasım Perşembe saat 20.00'de başlayan ve 29 Kasım Cuma saat 23.59'da sona eren kampanyada kullanıcılara süpermarket ürünlerinden elektrikli ev aletlerine, kozmetikten yapı markete, anne-bebek ürünlerinden evcil hayvan ürünlerine kadar pek çok farklı kategorideki seçili binlerce ürün indirimlerle sunuldu.

Tüketicilerin en çok satın aldığı ürünlerin başında cep telefonu gelirken, kışlık giyim alışverişine de ilgi yoğun oldu. Kampanya kapsamında çok satılan diğer ürünler kaban, mont, outdoor ayakkabı, bulaşık deterjanı, televizyon, akıllı bileklik, bluetooth kulaklık, şofben, saç kurutma makinesi ve motor yağı olarak belirlendi.

10 alışverişten 7'si mobilden yapıldı

GittiGidiyor'un günlük ortalama mobil uygulama indirilme sayısı "Süper Cuma"da yaklaşık 3 kat artarken, her 10 alışverişten 7'si de mobilden yapıldı.

İller bazında kampanya kapsamında en fazla alışveriş yapan ilk 3 şehir İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Bu illeri Adana, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Diyarbakır ve Kayseri izledi.

"Süper Cuma"da en çok alışveriş yapılan saatlere ise 29 Kasım'da saat 09.00'da, saat 14.00-15.00 ve saat 16.00-17.00 arasında ulaşıldı.



"Gerçek indirim ve kesintisiz hizmet ile başarımızı taçlandırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, şunları kaydetti:

"Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da satış hacmimizde yeni rekora imza atacağımızı öngörüyorduk ve bugün bir günlük satış hacminde rekorumuzu yineledik. Bu noktada asıl önemli olan ise sunduğumuz kesintisiz hizmet ve gerçek indirimlerin desteğiyle bu başarıya imza atmış olmamız. Gerçek fiyatlar üzerinden yaptığımız yüzde 80'e varan indirimlerle, tüketicinin bütçesine katkıda bulunduğumuz için son derece mutluyuz. Gelecek yıllarda da bu ilginin katlanarak artmasını bekliyoruz."