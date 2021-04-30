GittiGidiyor, "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde ikinci oldu - Son Dakika

GittiGidiyor, "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde ikinci oldu

30.04.2021 11:27
GittiGidiyor,

GittiGidiyor, Great Place to Work Enstitüsü tarafından açıklanan "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinin 250-500 çalışan kategorisinde ikinci sırada yer aldı.

GittiGidiyor, Great Place to Work Enstitüsü tarafından açıklanan "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinin 250-500 çalışan kategorisinde ikinci sırada yer aldı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, son 7 yıldır "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde en üst basamaklarda yer alarak başarısını sürdürüyor.

Bu çerçevede şirket, dünyanın en prestijli insan kaynakları organizasyonlarının arasında yer alan Great Place to Work Enstitüsü'nün açıkladığı listede 250-500 Çalışan Kategorisi'nde "Türkiye'nin En İyi 2. İşvereni" oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, GittiGidiyor'un sürdürülebilir başarısının kaynağında çalışanları tarafından güven duyulan, çeşitlilik ve kapsayıcılığı gözeten kurum kültürü olduğunu bildirdi.

GittiGidiyor'da yaptıkları işe olduğu kadar çalışanların kendilerini iyi hissetmelerine ve onlara hem mesleki hem de kişisel gelişim imkanları sunmaya önem verdiklerini belirten Kantarcı, şunları kaydetti:

"Çeşitlilik ve kapsayıcılık kültürümüzle herkese eşit mesafede duruyor, tüm bireylerin kendilerini demokratik bir ortamda açıkça ifade edebileceği hiyerarşik olmayan bir çalışma ortamı sağlıyoruz. Her şeyden önce, kurumumuza ve ekip olarak birbirimize duyduğumuz güven işe mutlu bir şekilde gelmemizi sağlayıp bizi başarıya ulaştırıyor. Bu anlayışımızın bir sonucu olarak, Great Place to Work Enstitüsü tarafından bu sene de ödüllendirilmiş olmak bize gurur veriyor. Çalışanlarımızla bağımızı koparmadan, şeffaf ve özgürce iletişim kurmaya, çalışan deneyimimizi onlardan aldığımız geri bildirimlerle şekillendirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz her zaman daha iyisini yapmak olacak."

"Eşitlikçi bir yaklaşım ile çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleri DNA'sında işlemiş bir kurumuz"

GittiGidiyor CPCO'su (Chief People and Culture Officer) Murat Yüksel, GittiGidiyor'un insan odaklı kurum kültürüyle öne çıktığını aktardı.

Son 7 yıldır Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinde yer aldıklarını ve 5 yıldır istikrarlı bir şekilde zirve basamaklarında odluklarını ifade eden Yüksel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl dahil olduğumuz 250-500 Çalışan Kategorisi'nde de 'Türkiye'nin En İyi 2. İşvereni' seçilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışanlarımıza güven dolu bir ortam yaratmak için gösterdiğimiz çabanın, bu ödülle taçlandırılması gurur verici. Yalnız iş yerimizde değil, hayatın her alanında çalışma arkadaşlarımızı destekleyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Eşitlikçi bir yaklaşım ile çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleri DNA'sında işlemiş bir kurum olarak GittiGidiyor'un 20. yılını kutladığımız 2021 yılında bir kez daha 'En İyi İşverenler' arasında olmak bize ekstra motivasyon sağladı. İçinde olduğumuz pandemi sürecinde özveriyle çalışan ve güçlü kurum kültürümüzün en değerli parçası olan tüm ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim."

Verilen bilgiye göre, GittiGidiyor, son 7 yıldır yer aldığı Great Place to Work Enstitüsü - Türkiye'nin En İyi İşverenleri organizasyonunda kazandığı özel ödüller ile de öne çıkıyor.

Diversity (Çeşitlilik) Özel Ödülü'ne son 5 yılda 4 defa layık görülen GittiGidiyor, çeşitlilik alanındaki başarısını her platformda ortaya koyuyor.

GPTW - Türkiye'nin En İyi İşverenleri organizasyonu kapsamında özel ödüller bu yıl mayıs ayında açıklanacak.

Türkiye, eBay, Dna, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GittiGidiyor, 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' listesinde ikinci oldu - Son Dakika Ekonomi


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