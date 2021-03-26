GittiGidiyor'un Bir İyilik Olsun projesindeki STK mağazası sayısı 14'e ulaştı - Son Dakika

GittiGidiyor'un Bir İyilik Olsun projesindeki STK mağazası sayısı 14'e ulaştı

26.03.2021 15:49
GittiGidiyor'un Bir İyilik Olsun projesindeki STK mağazası sayısı 14'e ulaştı, System.String[]

GittiGidiyor'un, Açık Açık Platformu iş birliğiyle yürüttüğü "Bir İyilik Olsun" projesinde yer alan STK sayısı 14'e ulaştı.

GittiGidiyor'un, Açık Açık Platformu iş birliğiyle yürüttüğü "Bir İyilik Olsun" projesinde yer alan STK sayısı 14'e ulaştı.

GittiGidiyor'un açıklamasına göre, şirket, Bir İyilik Olsun projesiyle STK'ları tek bir çatı altında toplamaya devam ediyor. Açık Açık Platformu iş birliğiyle sosyal fayda sağlamak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında SosyalBen Vakfı ve Hayata Destek Derneği mağazaları da GittiGidiyor kullanıcılarıyla buluştu.

Derneklere destek olmak amacıyla, Bir İyilik Olsun'dan 29 Mart'a kadar yapılacak her 80 liralık alışverişe 20 TL indirim imkanı sunulacak.

"Bir İyilik Olsun" çatısı altında, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Temel İhtiyaç Derneği, Tuana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim Vakfı, Gülmek İyileştirir Derneği, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı, Tohum Otizm Vakfı, Bir Dilek Tut Derneği, İyi Kalpler Dükkanı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Bilim Kahramanları Derneği ve Yeşilay ile birlikte yeni eklenen SosyalBen Vakfı ve Hayata Destek Derneği yer alıyor. STK'lara ait ürünler, "Sepetinizde Bir İyilik Olsun" sloganıyla, GittiGidiyor üzerinden tüm Türkiye'ye sunuluyor.

"Projemize yeni STK'lar eklemeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlamadan Sorumlu Üst Yöneticisi (CMO) Feyza Dereli Fedar, "birlikte herkes için fayda yaratmak" kurum kültürüyle iyiliğin paylaştıkça çoğaldığına inandıklarını belirterek, projeye 2 yeni STK'nın katılmasından mutluluk duyduklarını bildirdi.

Öncelik verdikleri konulardan birisinin "hayvanlara, doğaya ve insanlara sosyal fayda sağlayacak projeler geliştirmek" olduğunu kaydeden Fedar, şu açıklamalarda bulundu:

"Geçtiğimiz yıl başlattığımız ve kar amacı gütmeden hayata geçirdiğimiz projemiz de bu anlayışın bir sonucu. Proje kapsamında eğitimden sağlığa, çevreden insan haklarına kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren STK'ları tek bir çatı altında topluyoruz. Bu kurumların ürünlerini, hızlı ve kolay bir şekilde daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyoruz. Projemizde toplamda 14 STK sayısına ulaştık. Kullanıcılarımız istedikleri ürünleri satın alırken bir yandan da sosyal sorunların çözümü için çalışan STK'ların sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Biz de projemize daha fazla STK'yı eklemeye ve ürünlerini 33 milyon kayıtlı kullanıcının bulunduğu platformumuzda satmaları için onlara destek olmaya devam edeceğiz."

Sivil Toplum Kuruluşları, Türk Lirası, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GittiGidiyor'un Bir İyilik Olsun projesindeki STK mağazası sayısı 14'e ulaştı - Son Dakika


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