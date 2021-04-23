GittiGidiyor'un "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisi ilk bölümüyle yayında

GittiGidiyor, yenilikçi ve öncü yaklaşımını sürdürerek, "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisini hayata geçirdi.

GittiGidiyor açıklamasına göre, 20'nci yılını "Keşfetmeye Bak" sloganıyla kutlayan Türkiye'nin ilk online pazaryeri GittiGidiyor'un hayata geçirdiği yeni podcast serisi, dönemin ruhuna uygun içerikleri, gündemi takip eden konu başlıkları, bilgilendirici, eğlenceli, merak uyandırıcı pek çok farklı konu ve konuklarıyla dikkati çekiyor.

Dinamik dünyasını dijital sohbetlere taşıyan GittiGidiyor'un podcast serisinde güncelliğini yitirmeyen filmler, çalışma hayatındaki son gelişmeler, ilham veren insan hikayeleri, giderek etkisini artıran e-ticaret, dünyaya şekil veren cesur yeni teknolojiler, spor, sağlık, gastronomi, sürdürülebilir bir dünya yaratmayı amaçlayan projeler ve daha birçok konu konuşulacak.

Burak Tatari'nin moderatörlüğünde düzenli periyodlarla yayınlanacak "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin ilk bölümünde ise tüm dünyanın yakından takip ettiği ve bu yıl 93'üncüsü yapılacak olan Oscar Ödül Töreni konuşuldu. "Oscar 2021: Kırmızı Halıda Toplandık" başlığıyla dinleyicilerle buluşan ilk yayında akademisyen, sinema yazarı Yeşim Burul ve sinema yazarı Kaan Karsan, 93. Akademi Ödülleri öncesi Oscar Ödül Töreni'nin nabzını tuttu ve yılın dikkat çeken filmlerini sinemaseverler için yorumladı.

Her yeni bölümde, birbirinden değerli konukların katılımıyla ilgi çekici konularda yayınların yer alacağı GittiGidiyor'un podcast kanalı "Keşfedecek Çok Şey Var"a Spotify üzerinden kolayca erişilebilecek. Podcast kanalı çok yakında, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarında da yerini alacak.