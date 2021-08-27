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GittiGidiyor'un verilerine göre salgın tüketici tercihlerine yön vermeye devam ediyor - Son Dakika

GittiGidiyor'un verilerine göre salgın tüketici tercihlerine yön vermeye devam ediyor

27.08.2021 12:39
GittiGidiyor'un verilerine göre salgın tüketici tercihlerine yön vermeye devam ediyor, System.String[]

GittiGidiyor'un 2021 yılına ait ilk yarı satış verilerine göre, tüketiciler, salgınla birlikte artan yaşam alanlarını değiştirme ve kalabalıktan uzak durma trendini sürdürdü.

GittiGidiyor'un 2021 yılına ait ilk yarı satış verilerine göre, tüketiciler, salgınla birlikte artan yaşam alanlarını değiştirme ve kalabalıktan uzak durma trendini sürdürdü.

GittiGidiyor, 2021 yılına ait ilk yarı satış verilerini açıkladı. Veriler, tüketicilerin salgınla birlikte artan yaşam alanlarını değiştirme ve kalabalıktan uzak durma trendlerinin devam ettiğine işaret etti. GittiGidiyor verilerine göre, yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre satışı en fazla artan ürünler arasında, bahçe mobilyaları, tekne mobilyası, çim biçme traktörü, tandem bisiklet, prefabrik ev, scooter, motosiklet kaskı, robot süpürge ve akıllı ev sistemleri yer aldı. Yılın ilk 6 ayında en çok satılan ürünler ise kedi ve köpek maması, maske, bebek bezi, cep telefonu, fide, spor ayakkabı, su arıtma cihazı, kulaklık, matkap, bitki tohumu, tıraş makinesi, saksı, televizyon, duvar kağıdı ve tablet oldu.

2021'in ilk 6 ayında en çok alışveriş yapılan kategoriler "Bilgisayar ve Tablet", "Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri", "Cep Telefonu ve Aksesuar", "Ev Dekorasyon ve Bahçe" ve "Yapı Market" olarak sıralandı. Söz konusu dönemde, sayfa görüntülenme sayısı 6,8 milyara, kayıtlı üye sayısı ise 34,5 milyona ulaşan GittiGidiyor'da, en çok alışveriş çarşamba günleri yapıldı.

GittiGidiyor'da ilk 6 ayda mobil uygulamanın indirilme sayısı 23,5 milyona ulaştı. Toplam trafikte mobilin payı yüzde 80 olurken, toplam satışta mobilin payı yüzde 66 olarak gerçekleşti.

İşlem sayısına bakıldığında her 10 alışverişin 7'sinin mobil cihazdan yapılırken, aynı dönemde mobilden en çok alınan ürünler sırasıyla kedi maması, maske, cep telefonu kılıfı, bebek bezi, spor ayakkabı oldu.

"Anadolu'daki KOBİ'lerin e-ticarete ilgisi sürüyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, salgınla birlikte dijitalleşme atılımları yapan ve e-ticaret ekosistemine dahil olan KOBİ'lerin sayısının artmaya devam ettiğini bildirdi.

KOBİ'ler başta olmak üzere, perakendenin dijitalleşme yolculuğuna katkı sağlamaya devam ettiklerini beliren Kantarcı, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin ilk online pazaryeri olarak sektörün gelişiminde ve daha fazla KOBİ'nin bu büyük ekosisteme dahil olmasında önemli rol üsteniyoruz. KOBİ'lere ücretsiz mağaza açma ve ürünlerini ücretsiz bir şekilde listeleme imkanı sunuyoruz. Bunun yanı sıra öncülüğü üstlendiğimiz e-ihracatta da KOBİ'lerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. KOBİ'lerimiz ek bir ücret ödemeden ürünlerini 190 ülkedeki milyonlarca eBay kullanıcısına ulaştırabiliyor. Son verilerimize göre GittiGidiyor'da toplam satıcı sayımız 2021'in ilk 6 ayında 120 bin oldu. Satıcılarımızın özellikle Anadolu'da artmaya devam ettiğini görüyoruz. 6 aylık dönemde satıcılarımızın en fazla arttığı şehirler Tunceli, Şırnak, Bingöl, Ardahan ve Karaman oldu. Aynı dönemde sepet ortalamasını en çok büyüten şehirlerimiz ise Kars, Erzincan, Karabük, Bayburt, Kayseri ve Trabzon olarak sıralandı.

Toplam satıcılarımızın önemli bir kısmı İstanbul, Ankara ve İzmir'den olsa da bu veriler ışığında Anadolu'daki KOBİ'lerimizin de pandeminin etkisiyle dijitalleşme sürecine hızla girdiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde kategorilerin de genişlediğini görüyoruz. Bu dönemde platformumuz üzerinden satış yapan KOBİ'lerin en çok faaliyet gösterdiği kategoriler 'Ev, Dekorasyon ve Bahçe', 'Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar', 'Bilgisayar ve Tablet', 'Evcil Hayvan' ve 'Giyim ve Aksesuar' oldu. Biz GittiGidiyor olarak, KOBİ'lerimizin e-ticarete taşınmasında onlara destek olmaya ve işlerini büyütmeleri için imkan sağlamaya devam edeceğiz."

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Bilgisayar, Motosiklet, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GittiGidiyor'un verilerine göre salgın tüketici tercihlerine yön vermeye devam ediyor - Son Dakika


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