Son Dakika Haberleri: "Gittiğimiz her yerde aslanlar gibi kazanmaya oynarız"
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"Gittiğimiz her yerde aslanlar gibi kazanmaya oynarız"

57 dakika önce

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un teknik direktörü Levent Eriş, "Korkaklar her gün ölmeye mahkum. Biz ise ne korkarız ne de herhangi bir rakipten çekiniriz. Gittiğimiz her yerde aslanlar gibi kazanmaya oynarız." dedi.

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un teknik direktörü Levent Eriş, "Korkaklar her gün ölmeye mahkum. Biz ise ne korkarız ne de herhangi bir rakipten çekiniriz. Gittiğimiz her yerde aslanlar gibi kazanmaya oynarız." dedi.

Levent Eriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer dönemini verimli geçirdiklerini ve istedikleri oyuncuları aldıklarını söyledi.

Başkan Bayram Akgül ve ekibinin çalışmalarıyla hem oyun sistemlerine hem de takıma uygun olacak, taraftarın zevkle seyredeceği futbolcuları kadrolarına dahil ettiklerini aktaran Eriş, "Kadromuza önemli takviyeler yaptık." dedi.

Eriş, transfer döneminin zorlu bir süreç olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yapılan transferlerle, iyi bir Adanaspor izleyeceğimizin mesajını aldık. Geride kalan 3 maçı değerlendirmeye aldığımızda, her gün takım olma yolunda mesafe katettiğimiz bu süreçte, oyun anlamında bize katkı vereceğini düşündüğümüz futbolcuları kadromuza kattık. Eksiklerimiz vardı. İsimler önemli değil. Camialara bir şeyler anlatırken, futbolu isimlerin değil yüreklerin oynadığını ifade etmeye çalışırım. Adanaspor arması taşıyan bütün oyuncuların ellerinden gelen tüm gayreti sarf etmelerini beklerim."

"Lig bir maraton"

Eriş, transfer ettikleri bazı oyuncular arasında henüz tam hazır olmayanlar bulunduğu bilgisini vererek, "Lig bir maraton. Milli maç arasındayız. Bu maratonda daha 31 hafta var. Biz bu oyuncularımızı belirli bir seviyeye taşımaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Takımdaki iç transferlerin de mutluluk verici olduğunu vurgulayan Eriş, "Benim işim daha keyifli hale geldi, mutlu oldum. Ne kadar kaliteli oyuncu bir araya gelirse, antrenör o kadar zorlanmaz. Ben kendi adıma zorlandığımı düşünmüyorum. Oyuncuların içinden en iyilerini, takımımıza en büyük katkıyı verebilecekleri seçip, ilk 11'de veya sonradan forma verecek şekilde hazırlayacağım." açıklamasında bulundu.

"Korkaklar her gün ölmeye mahkum"

Adanaspor'un hiçbir rakipten çekinmeyeceğinin altını çizen Eriş, şunları kaydetti:

"Korkaklar her gün ölmeye mahkum. Biz ise ne korkarız ne de herhangi bir rakipten çekiniriz. Gittiğimiz her yerde aslanlar gibi kazanmaya oynarız. Oyun felsefemiz bu. İçeride veya dışarıda... İlk 11'de başlattığımız kardeşlerimize beklentilerimizi anlatırız. Bazen evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. İstediğimizi bazen alamayabiliyoruz ama bütün kardeşlerimiz ellerinden gelen tüm mücadeleyi gösteriyor."

Eriş, milli maç dolayısıyla lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirip, sonraki hafta Adana Demirspor ile yapacakları derbi maça hazır hale geleceklerini sözlerine ekledi.

Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:28 Kaynak: AA
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