Giuilano, Başakşehir formasıyla ilk golünü attı

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor'u 5-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerde goller 11 ve 23'de Visca, 27'de İrfan Can , 35'de Crivelli ve 83'de Giuliano'dan geldi.

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