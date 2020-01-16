GİV Girişimci Buluşmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel GİV Girişimci Buluşmaları - Son Dakika

GİV Girişimci Buluşmaları

6 saat önce

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, savunma sanayisinde başarılı olan ülkelerin dünya üzerinde söz sahibi olabildiğini belirterek, "Savunma sanayi alanında ilerlemeden tam bir bağımsızlık gerçekleşemez." dedi.

GİV Girişimci Buluşmaları, System.String[]

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, savunma sanayisinde başarılı olan ülkelerin dünya üzerinde söz sahibi olabildiğini belirterek, "Savunma sanayi alanında ilerlemeden tam bir bağımsızlık gerçekleşemez." dedi.

Girişimci İşadamları Vakfı'ndan (GİV) yapılan açıklamaya göre, GİV Girişimci Buluşmaları programında konuşan Okyay, iş adamları, girişimciler, STK temsilcileri ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu katılımcılara, savunma sanayisi ve havacılık alanındaki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Savunma sanayisinin müşterisinin tek olduğunu belirten Okyay, "O da devlettir. Sektörde başarılı olan ülkeler dünya üzerinde söz sahibi olabiliyor. Savunma sanayisi alanında ilerlemeden tam bir bağımsızlık gerçekleşemez. Bu yüzden devlet, almaya istekli olduğu ve bu sektörü desteklediği sürece ülkemiz çok daha iyi yerlere gelecektir." diye konuştu.

"Ulusal bağımsızlık ve refahın yolu savunma sanayisinde"

Osman Okyay, ulusal bağımsızlığın yolu, ülke refahının göstergesi, Ar-Ge ve yeniliğin kaynağı olduğu için savunma sanayisi sektörünün çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Savunma sanayisi, zannedildiği gibi geniş hacimli bir sektör değil. Dünya genelinde enerji ve medikal sektöründe bile 60-70 milyar dolarlık cirolar dönüyor. Buna rağmen savunma sanayisi alanında toplam rakam sadece 2,3 milyar dolar." ifadelerini kullandı.

Okyay, dünya üzerinde ABD, İngiltere, Fransa ve Rusya olmak üzere 4 ülkenin savunma sanayisinde uçak motorları ürettiğini, Türkiye'nin de bu alanda çok önemli mesafe katettiğini kaydetti.

"İlk yerli ve milli piyade tüfeğinin yapımını tetikleme bize nasip oldu"

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Okyay, daha önce yapılmamışı denemenin önemine işaret ederek, "Kale Grubu da bu kuruluş felsefesine göre kuruldu ve kuruluş amacına göre hareket ediyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli piyade tüfeğinin yapımını tetikleme bize nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Kale Grubu olarak İHA'ların ilk olarak ortaya çıkmasında 10 sene katkıları olduğunu belirten Okyay, savunma sanayisinde malzeme konusunda hala büyük sıkıntılar olduğunu, bu konuda katedilmesi gereken uzun bir yol bulunduğunu kaydetti.

GİV Başkanı Mehmet Koç da havacılık ve savunma sanayisinde Türkiye'nin geldiği başarılı noktaları vurgulayarak, "Bugün kendimize ait İHA'larımız, SİHA'larımız olmasa hem içeride hem dışarıdaki askeri operasyonlarda bu başarıya nasıl ulaşabilirdik? Savunma sanayi alanında bugünkü başarılar Selçuk Bayraktar ve Osman Okyay gibi girişimcilerin desteği ile gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Osman Okyay, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı
Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor

Son Dakika Haberleri
22:19 Doğum Yapacak Kadının Kocası Tarafından Burnu Kırılan Doktor Kırık Burunla Doğumu Gerçekleştirdi - Son Dakika
22:19 İBB Faytonlar Hakkında Kararını Verdi - Son Dakika
22:18 Karaman'da iki katlı ev yandı - Son Dakika
22:17 Kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi (2) - Son Dakika
22:14 Eskişehir'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
21:54 Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı - Son Dakika
21:35 Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 22:19:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GİV Girişimci Buluşmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]