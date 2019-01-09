Gıyasettin Bingöl'den Muş'a Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi

Bursa Sınav Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Bingöl, eğitim alanında yaptığı yatırımlarla ülkenin geleceği olan gençlerin yetişmesine büyük katkı sağlarken, toplumun her kesimine yönelik hayır işlerine de imza atıyor. Bingöl son olarak, rahmetli annesinin adını yaşatmak adına Muş Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nin yapımını üstlendi. Muşlu kadınların sosyal ve kültürel alanda etkinlikler gerçekleştireceği Merkez, düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı. Açılışa, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İstanbul Muş Vakfı Başkanı Orhan Sami Gültekin, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Gıyasettin Bingöl, böylesine hayırlı bir işte yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, bundan sonra da Muş ve Muş halkı için destek olmaya devam edeceğini söyledi. Bingöl, kültürümüzde kadın kavramının çok önemli bir yeri olduğunu dile getirerek, "Anadolu demişiz, anadili demişiz, ana kucağı demişiz. Kadın anadır, kadın kardeştir, kadın yardır. İlk öğretmenimiz annelerimizdir. Bu nedenle kadınlarımızın iyi yetişmesi çok önemlidir. Onların yetiştireceği çocuklar da ülkemizin geleceği olacaktır. Bu merkezde de kadınlarımızın sosyal hayatın içerisine girerek çok önemli faaliyetler gerçekleştireceklerine inanıyorum. Sayın Valimiz İlker Gündüzöz ile Belediye Başkanımız Feyat Asya'ya rahmetli annemin adının da yaşatılacağı bu hizmeti hayata geçirirken verdikleri desteğe çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da, hayırsever işadamı Gıyasettin Bingöl'ün katkıları ile kadın vatandaşların çeşitli etkinliklerini gerçekleştirebileceği bir imkânın oluştuğunu ifade ederek, "Bugün Gıyasettin ağabeyimizin yapmış olduğu bu güzelliği, birçok imkânı olan işadamımız da hayırda yarışmak suretiyle yapacaklarına inanıyorum. Her birimizin annesine ve babasına böyle güzellikler bırakması duasıyla bir kez daha şükranlarımı arz eder, katılımız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz de, "Pek çok aktivitelerin olacağı, hanımefendilerin, çocuklarımızın ve gençlerimizin çeşitli meşgaleler de uğraşacakları bir ortam söz konusu. Ticaret hesap kitap işi. Hesabını kitabını yapmış ama bir de vefa var. Vefayı da bir yana bırakmamış, kazandığı paralardan hayır işlerine hem de kendi memleketine harcayan bir Gıyasettin Bey var. Ben onun için valisi olarak şükranlarımı Muşlular adını ifade etmek istiyorum. 40 yıl sonra bir insan düşünün, tekrar memleketine geliyor ve belki de biraz kötü anları olan bir yerden başlayarak hayırla öğretmenlerini kucaklıyor, arkadaşlarını kucaklıyor ve onlara kendi validesinin ismini taşıyan bir eğitim ve kültür merkezini hediye ediyor. Ben Muşluların bu duygu ve hasletlere hep sahip olduklarına inanıyorum. Bu güzel kurumun hayırlı işlere vesile olmasını temenni ediyorum. Allah hayırlı etsin" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.