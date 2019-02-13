Giydiğinizde Sevgilisiz Kalma Garantili 10 Şey
5 saat önce
İlla ben yalnız kalmak istiyorum diyorsanız, ben seni arkadaş olarak görüyorum tarzı yalanlara ihtiyacınız yok. İşte sizi bu durumdan kurtarmak için üretilmiş özel kıyafetler.
İlla ben yalnız kalmak istiyorum diyorsanız, ben seni arkadaş olarak görüyorum tarzı yalanlara ihtiyacınız yok. İşte sizi bu durumdan kurtarmak için üretilmiş özel kıyafetler. Bunları giydiğinizde söz bir ilişkiniz olmayacak;
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:55
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