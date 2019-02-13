Son Dakika Haberleri: Giydiğinizde Sevgilisiz Kalma Garantili 10 Şey

Giydiğinizde Sevgilisiz Kalma Garantili 10 Şey

5 saat önce

İlla ben yalnız kalmak istiyorum diyorsanız, ben seni arkadaş olarak görüyorum tarzı yalanlara ihtiyacınız yok. İşte sizi bu durumdan kurtarmak için üretilmiş özel kıyafetler.

Giydiğinizde Sevgilisiz Kalma Garantili 10 Şey, System.String[]
İlla ben yalnız kalmak istiyorum diyorsanız, ben seni arkadaş olarak görüyorum tarzı yalanlara ihtiyacınız yok. İşte sizi bu durumdan kurtarmak için üretilmiş özel kıyafetler. Bunları giydiğinizde söz bir ilişkiniz olmayacak;

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Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:55 

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