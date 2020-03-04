Giyilmeyen elbiseler çöpe değil giysi kutusuna - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giyilmeyen elbiseler çöpe değil giysi kutusuna - Son Dakika

Giyilmeyen elbiseler çöpe değil giysi kutusuna

6 saat önce

Pursaklar Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında giysi kumbarası ile vatandaşların kullanmadıkları eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında köprü görevi görüyor.

Giyilmeyen elbiseler çöpe değil giysi kutusuna, System.String[]

Pursaklar Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında giysi kumbarası ile vatandaşların kullanmadıkları eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında köprü görevi görüyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde çeşitli cadde ve sokaklara giysi toplama kutuları yerleştirildi. Uygulama kapsamında daha önceden yerleştirilen 96 adet giysi kumbarasına ek olarak ilçe genelinde 100 noktaya daha yerleştirilen kutular aracılığı ile toplanan malzemeler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Proje kapsamında giysiler, Pursaklar Belediyesi tarafından değerlendiriliyor. Kullanıma uygun kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, kullanıma uygun olmayan kıyafetler geri dönüşüme gönderilecek. Geri dönüşümden elde edilecek gelir ise yine sosyal yardım faaliyetlerinde kullanılacak.


Pursaklar Belediyesi olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya çok önem verdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hayırseverlik, sosyal dayanışma ve yardımlaşma milletimizin önemli özelliklerinden biridir. Biz bunu ilçemizde sürekli yaşamaktayız. İhtiyaç sahibi insanlarımıza hemşehrilerim her zaman yardımcı olmaktadır. Bizler de belediye olarak eğitimden sağlığa, gıda yardımından ev bakım ve tamiratlarına, kıyafet yardımlarına kadar her alanda yaptığımız bu çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdüreceğiz. Hemşehrilerimize bir nebze de olsa yardımcı olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yargıtay'dan milyonlarca aboneyi ilgilendiren karar: Elektrik faturasındaki kayıp-kaçak bedelleri iade edilemez
İcradan ucuza araç nasıl alınıyor? Konunun uzmanı merak edilenleri tek tek cevapladı Samsunlu balıkçılar, hava sıcaklıkları nedeniyle balık bollaşınca "Ne alırsan 10 lira" kampanyası başlattı BDDK'nın yeni hizmeti e-Devlet'te kullanıma açıldı

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 18:55:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Giyilmeyen elbiseler çöpe değil giysi kutusuna - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]