Giyim bağış kutusuna giren çocuk kamerada
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde giyim bağış kutusuna giren ve bir süre kaldıktan sonra yanındaki kadının yardımıyla çıkan çocuk vatandaş kamerasınca görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:14 Kaynak: AA
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde giyim bağış kutusuna giren ve bir süre kaldıktan sonra yanındaki kadının yardımıyla çıkan çocuk vatandaş kamerasınca görüntülendi.
Mavişehir semtinde bir çocuk giyim bağış kutusuna girdi. Bir süre kutuda kalan çocuk daha sonra yanındaki kadının kutunun kapağını açmasıyla dışarı çıktı.
Kutudan birşey almadan çıktığı görülen çocuk yürümeye devam etti. Bu anlar etraftaki binalardan birinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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