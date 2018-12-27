Giyim Bank Evde İş İmkanı Sağlıyor
1 saat önce
Isparta Belediyesi Giyim Bank İhtiyaç sahibi kadınlara evde iş imkanı sağlıyor.
Isparta
Belediyesi Giyim Bank İhtiyaç sahibi kadınlara evde iş imkanı sağlıyor.
Isparta Belediyesi Giyim Bank bünyesinde yeni bir hizmete daha adım attı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için orlon ve yazmalar getirildi. İsteyen vatandaşlar bunlardan temin edebilecek ve yazmaların kenarlarına oya işleyerek, ya da orlon ipleri kullanarak kendilerine gelir elde edebilecek.
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın
, "Giyim Bank'ımıza bir ilave daha yaptık. Bunu denedik ve başarılı olundu. Buraya orlon iplikler aldık, Giyim Bank usulüne göre bunu değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza veriyoruz. Çalışma ortamı oluşturuyoruz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız gelir elde edebiliyor. Bu malzemeleri ihtiyaç sahiplerimize veriyoruz, bu adeta onlar için bir sermaye oluyor. Evde bulunan insanlarımıza veriyoruz. Yine çeşitli yazmalar getirdik, bu yazmalarımızı da çalışkan ancak evinde oturan vatandaşlarımıza veriyoruz. Bunun üzerine de el oyası yapıyorlar, bunu yapınca da satma imkanı buluyor böylece eşine ve çocuklarına da yardımcı oluyor. Türkiye
'de Gıda ve Giyim Bank kuran belediyelerimiz var ama ilk defa bu uygulamayı biz yapıyoruz, vatandaşımıza gelir akdi sağlamış oluyoruz. Bunu önemli buluyorum. Türk Milleti olarak bizim her konuda çalışmaya ihtiyacımız var. Evde gelir elde etmek isteyen vatandaşlarımızda bunu alıp işleyebilir, ben bunu aile için kutsal olarak görüyorum. Bu çalışmalar ailelerimize, milletimize memleketimize uğur hayır bereket getirsin diyorum" dedi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:16 Kaynak: İHA
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