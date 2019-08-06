Son Dakika Haberleri: Giyim kursiyerleri kendi bayramlıklarını dikiyor
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Giyim kursiyerleri kendi bayramlıklarını dikiyor

1 saat önce

Şehitkamil Belediyesine bağlı Çamlıtepe Aile Merkezinde giyim kursuna katılan kadınlar, Kurban Bayramı için aileleri ve kendileri için bayraklık dikiyor.

Giyim kursiyerleri kendi bayramlıklarını dikiyor, System.String[]
Şehitkamil Belediyesine bağlı Çamlıtepe Aile Merkezinde giyim kursuna katılan kadınlar, Kurban Bayramı için aileleri ve kendileri için bayraklık dikiyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınlar ihtiyaçları olan etek, gömlek, çocuk elbisesi ve genç elbiselerini uygun fiyata dikmenin mutluluğunu yaşıyor.
Daha önce dikiş dikmeyi bilmediğini anlatan kursiyerlerden Safiye Bozkurt, "Buradan aldığımız eğitimlerle artık kendi kıyafetlerimizi kendimiz dikiyoruz. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla da birlikte hocamızın gözetiminde bayramlık kıyafetler dikiyoruz. Hazır almaya kalktığımız bir kıyafeti burada üçte bir fiyatına dikiyoruz." dedi.
Çamlıtepe Aile Merkezi Giyim Kursu öğreticisi Hilal Koçaslan da, 25 kursiyerle eğitime devam ettiklerini kaydetti.
Kurban Bayramı için kursiyerlerden bayramlık kıyafetlerini kendilerinin üretmelerini istediklerini belirten Koçaslan, "Güzel kıyafetler ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramı, Şehitkamil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:56 Kaynak: AA
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