Giyim mağazalarından çaldığı kıyafetleri internetten satan kadın tutuklandı - Son Dakika

Üst aramasında 2 makas, evinde yapılan aramada ise 13 kıyafet ele geçirilen I.C'nin çaldığı kıyafetleri internet siteleri üzerinden sattığı ortaya çıktı.

Kıyafetlerle deneme kabinine girdiği ve üzerindeki alarmları makasla etkisiz hale getirdiği kıyafetleri çantasına koyup mağazadan ayrıldığı belirlenen zanlı, bir mağazada kıyafetleri çaldığı sırada suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki lüks mağazalardaki hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Hırsızlık yaşanan iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, kıyafetleri çalan kişinin I.C. isimli kadın olduğunu tespit etti.

Ankara 'da giyim mağazalarından çaldığı kıyafetleri internetten sattığı belirlenen kadın tutuklandı.

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