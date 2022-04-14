Giyim mağazasında çıkan yangında tekstil ürünleri zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Giyim mağazasında çıkan yangında tekstil ürünleri zarar gördü

14.04.2022 23:15
Giyim mağazasında çıkan yangında tekstil ürünleri zarar gördü

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında mağazada bulunan onlarca tekstil ürünü kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bahçe ilçesi İslam Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giyim mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında onlarca tekstil ürünü kullanılmaz hale gelirken polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

(Selçuk Kaya/ İHA)

Giyim mağazasında çıkan yangında tekstil ürünleri zarar gördü
Giyim mağazasında çıkan yangında tekstil ürünleri zarar gördü

YORUMLAR
500
Osmaniye'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı Osmaniye'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı KARASU'DA ÇALILIK ALAN YANDI KARASU'DA ÇALILIK ALAN YANDI

Osmaniye, İtfaiye, Yangın, Bahçe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Giyim mağazasında çıkan yangında tekstil ürünleri zarar gördü - Son Dakika


Son Dakika
23:01 Süleyman Soylu'dan Semra Güzel tepkisi geldi: Böyle bir kişiyi, TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir?
22:51 Galatasaray'da seçimi kazanması durumunda Metin Öztürk, görüşeceği hocayı açıkladı!
22:33 Belediye çalışanı para dolu çanta buldu, sahibi uyuşturucu kaçakçısı çıktı!
22:10 Zelenski'den Almanya ve Macaristan'a tepki: Rus petrolü için kanlı para ödeniyor
22:08 Atalanta perişan oldu, Merih Demiral maçın sonunu getiremedi
21:29 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan camiaya çağrı
21:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: E-ticaret platformlarına belirli sınırlamalar getiriyoruz
21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracata yatırımlarına yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla finansman imkanı getiriyoruz
20:27 20 maçta 16 gol atıyor! Fenerbahçe bu kez turnayı gözünden vurdu
20:17 14 Nisan'da koronavirüsten 21 kişi vefat etti, 5 bin 127 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 23:23:26. #1.12#
SON DAKİKA: Giyim mağazasında çıkan yangında tekstil ürünleri zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement