Giyim mağazasında cinsel içerikli hap ele geçirildi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Kayseri'de aralarında 7,5 milyon yıllık fil fosilinin de yer aldığı 280 fosil çıkarıldı!

Bursa'da bir otobüsün içinde unutulan valizin içinden kaz çıktı

Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocuklardan dehşete düşüren sözler: Ben seni vursam bile üzülmem