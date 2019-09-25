Son Dakika Haberleri: Giyim mağazasında hırsızlık kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Giyim mağazasında hırsızlık kamerada

52 dakika önce

SAMSUN'da bir giyim mağazasında alışveriş yapan S.A.'nın (40) sırt çantasındaki cüzdanından para çalındığı anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Giyim mağazasında hırsızlık kamerada, System.String[]

SAMSUN'da bir giyim mağazasında alışveriş yapan S.A.'nın (40) sırt çantasındaki cüzdanından para çalındığı anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Eylül günü İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bir giyim mağazasında meydana geldi. Alışveriş yapmak üzere mağazaya gelen S.A., aldığı ürünlerin parasını ödemek için kasaya gittiği sırada cüzdanından 165 TL'nin çalındığını fark etti. S.A. bunun üzerine polise başvurarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu dedektifleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, mağazanın güvenlik kameralarını inceledi. Henüz kimliği belirlenemeyen şüphelinin arandığı belirtildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Mağazadaki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mavi eşarplı şüphelinin, S.A.'yı mağazada takip etiiği, sırt çantasından aldığı cüzdanın içindeki parayı çaldıktan sonra cüzdanı tekrar çantaya koyarak mağazadan ayrıldığı görülüyor.

İlkadım, Eylül, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da eylem yapan aile, oğlunun ölüm haberini HDP binası önünde aldı
Diyarbakır Kulp'ta HDP'lilerin şehit yakınlarına hakareti gerginliğe neden oldu MHP lideri Bahçeli, parti yöneticileri ve milletvekilleri ile bir araya gelecek Günlük burç yorumları 25 Eylül 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 10:45:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giyim mağazasında hırsızlık kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]