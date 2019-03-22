Giyim Mağazasının Camını Kırıp, 80 Bin Liralık Eşya Çaldılar

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir giyim mağazasının vitrin camını kırarak 80 bin liralık elbiseleri çalan 2 kişi, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir giyim mağazasının vitrin camını kırarak 80 bin liralık elbiseleri çalan 2 kişi, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı.



Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Viranşehir Mahallesi Viranşehir Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir giyim mağazasında vitrin camını kırarak hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. 80 bin liralık eşyayı çalarak kaçan şahısları bulmak için güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirenlerin F.A. ve İ.G. isimli şahıslar olduğunu tespit etti.



Bunun üzerine şahısları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, 2 şüpheliyi eşyaları 18 bin lira karşılığında N.H.G. isimli şahsa satarken suçüstü yakaladı.



Gözaltına alınıp, emniyete götürülen 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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