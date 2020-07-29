Giyim markası, Darülaceze sakinlerine gömlek hediye etti - Son Dakika

Yurtiçi ve yurtdışında toplam 234 noktada mağazası bulunan Tudors, sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam ettiğini duyurdu. "Kadına şiddete son", "Çalışan kadına 1 gün fazla izin", babalar gününde "Sen de bir babalık yap" ve sokak hayvanları için "Bir kap su, bir yaşam" gibi sosyal farkındalık kazandıran projelere imza attığını hatırlatan Tudors, şimdi de Kurban Bayramı sebebiyle Darülaceze sakinleri için bir proje hayata geçirdiğini bildirdi.

"MARKALARIN TOPLUMA SORUMLULUKLARI VARDIR"

Darülaceze sakinlerine gömlek hediye eden Tudors yetkilisi Ghenadie Achisin, "Markaların topluma karşı sorumlulukları olduğunu düşünüyoruz. Şirket olarak önceliğimiz; ihtiyaç gördüğümüz konularda farkındalık oluşturmak, dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik etmek. Kurban Bayramı'nda Darülaceze'de yaşayan büyüklerimize gömlek hediye ederek bayramlarını kutlamak istedik. Bize bu imkanı tanıyan Darülaceze Başkanı Sayın Hamza Cebeci'ye teşekkür ederiz" dedi.

- İstanbul