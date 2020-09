Giyim markası jean koleksiyonunu beğeniye sundu - Son Dakika

Hazır giyim markası DeFacto, klasik ve spor tüm kombinlere olanak sağlayan jean'in bu sezonun da favori parçası olduğunu duyurdu.Marka, 2020 Sonbahar Koleksiyonu'nda yerini alan jean koleksiyonunu tanıttı.

DeFacto, stil sahibi kadınların jean ve tişörtle yaptıkları kombinlerin bu sezonda fark yarattığına dikkat çekti. Kadınların kendini rahat hissederken göz kamaştırdıkları kombin seçenekleri için DeFacto, jean koleksiyonunu beğeniye sundu. Mavinin her tonun ağırlıklı olduğu koleksiyonda siyah ve beyazda yerini aldı. Marka jean koleksiyonu ile ilgili, "90'lardan ilham alan yüksek belli bacak kesimi bol mom jean bu sezonda popülerliğini koruyor. Vücudu sımsıkı saran skinnyler ise topuklu ayakkabılarla göz kamaştırıyor.Sezonun trendi yüksek belli ve daralan kesimiyle slouchy, dar beli ve geniş kesimiyle culotte, yine dar beli ancak bol paçasıyla wide leg ve retro esintili çan kesim flare & bootcut koleksiyonun diğer parçaları arasında. Klasikten vazgeçmem diyenler içinse düz kesim straight ve dar ama elastik yapısıyla slimler de unutulmadı." bilgisini paylaştı.

"ERKEKLERİ DE UNUTMADIK"

Koleksiyon ile ilgili verdiği bilgide jean şıklığından vazgeçmeyen erkekleri de unutmadığını hatırlatan DeFacto, günün her anında kombin seçenekleri sunduğunu belirterek, "Paçası daralan bol kesimli cool duruşuyla tapered, dar, elastik ve rahat yapısıyla slim, vücudu saran ama bir o kadar konforlu oluşuyla skinny ve zaman tanımayan straight bu sezonunda vazgeçilmez jean modelleri arasında yer alıyor. Gömlekle gündüzden geceye her mekana uyum sağlayan jean'ler, sweatshirtler ile sonbaharın havalı ve rahat favori kombini oluyor. Günün her anı tarzıyla fark yaratmak isteyenlerin tercihi DeFacto Jeans Koleksiyonu online satış mağazamızda, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarda" açıklamasında bulundu.

