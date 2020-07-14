Giyim markası yaz sezonu babetlerini tanıttı - Son Dakika

Giyim markası DeFacto, 2020 Yaz Koleksiyonu içerisinde yer alan tüm kombinleri tamamladığını belirttiği birbirinden farklı tarzda olan babetleri tanıttı.

DeFacto, 2020 Yaz Babet Koleksiyonu'nun kadınların vazgeçilmezi olacağını duyurdu. Marka, zarafeti ve konforu bir arada sunduğunu belirttiği babetlerin, denim ya da kumaş tüm kıyafetlerle kombin rahatlığı sunacağını da dikkat çekti. Marka, yaz sezonu babetleri hakkında şu bilgilendirmeyi yaptı;

"Sivri burun, tek bantlı, hayvan desenli babetler gece ayakkabılarının yerini alırken, fiyonk detaylı ve çiçek baskılı babetler adımlara şirinlik katıyor. Bu sezonun favorisini modern havası ile sivri burun ve çizgili lazer kesimiyle nefes alan modeller oluşturuyor. Yazın vazgeçilmezi beyaz, sarı, mavi ve pembe tonlarının ağırlıkta olduğu koleksiyonda klasik sevenler için siyah da yerini aldı. Yaz Babet Koleksiyonu www.defacto.com.tr adresinde, DeFacto mobil uygulamasında ve tüm DeFacto mağazalarında."

- İstanbul