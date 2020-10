Giyim markası yeni sezon trendlerini duyurdu - Son Dakika

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, 2020-2021 sonbahar-kış sezonun trend ürünlerini açıkladı. Marka, yeni sezon koleksiyonununda, konfor ve şıklığın ön planda olduğuna vurgu yaptı.

Yeni sezon trendleri ile ilgili bir açıklama yapan Altınyıldız Classics, "Kurtarıcı renkler arasında yer alan siyah, yılın her mevsiminde cool bir tavır sergilerken ne giyeceğine karar veremeyen erkeklerin de imdadına yetişiyor. Siyah ve tonlarının bir araya getirildiği sweatshirt modellerinden her tarz pantolon ve ceketlere kadar uzanan Men Of Black kapsül koleksiyonu, siyahtan vazgeçemeyen tarz sahibi erkekler için hazırlandı" bilgisini paylaştı.

"EVERDAY' ILE YARATICILIĞINIZ KONUŞSUN"

Altınyıldız Classics açıklamada, "Yaratıcılığın konuştuğu, özgün stil 'Everday' koleksiyonu ise günün her saatinde tüm parçaları özgürce kullanabilme fırsatı sunuyor. Kış kombinlerinin olmazsa olmazı kalın örgü kazakları her stile kolayca uyum sağlıyor. Soft ve elegan kadife pantolanlar, asil duruşu ve yumuşak dokusuyla kışın soğunu ısıtmaya hazır. Yeni sezonda birbirinden iddialı kürklü montlar, renkleri ve kesimleriyle ihtişamını ikiye katlıyor. Kapüşonlu sportif tarzda ceketlerden jogger pantolonlara, triko ceketlerden sweatshirtler ve kareli gömleklere kadar trend parçalarla günün ritmine rahatlıkla ayak uydurabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

"CITY RYTHMS' İLE ŞEHRİN RİTMİNİ YAKALAYIN"

Altınyıldız Classics yeni sezon trendleri ile ilgili yaptığı açıklamaya şöyle devam etti;

"Modern ve şehirli stilden ofis stiline uzanan tasarımların yer aldığı 'City Rythms' ile erkekler, kendilerini en şık şekilde şehrin ritminde buluyor. Sonbahar-kış sezonlarının olmazsa olmazları pardesü, mont ve paltolar kalitesiyle yıllardır öne çıkan takım elbiseleri en şık şekilde tamamlıyor. Non-iron gömleklerden nano takım elbiselere yoğun iş temposunun şık ve pratik kurtarıcıları, şehir stilindeki etkisini yeni sezonda da devam ettiriyor. Klişelerden sıkılıp hafta sonları özgür giyinmeyi sevenler için spor şıklıktaki sezon trend parçalarının bir araya geldiği eşofman ve sweatshirt modelleri, sokağın ritmine ayak uydurmanızı sağlıyor.

"HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ SUNAN KOLEKSİYON"

Altınyıldız Classics, "Stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkaran ve şehir yaşantısına yeni bir soluk getiren 360° koleksiyonunda yer alan pantolon, gömlek ve ceketler ise gün boyu hareket özgürlüğü sunuyor. Sezonda koleksiyona yeni katılan 360° kapüşonlu blazer ceketler, genç, dinamik ve iddialı bir görünüm sunuyor.

Tasarım kadar fonksiyona da önem verilen ve en son teknoloji ile geliştirilen inovatif ürünlerle erkeklerin hayatını kolaylaştırmak hedeflendi. İşiniz gereği sürekli takım elbise giyiyorsanız, kolay kırışmayan özel kumaşı sayesinde ütü problemini azaltan, en önemlisi su ve leke tutmayan dokusu ile Nano Takım Elbise rahatlığı mutlaka sizin için" açıklamasında bulundu.